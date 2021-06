Expedia dévoile une murale urbaine à Montréal pour célébrer le retour graduel du voyage provincial

À l'aube de ce que l'on espère être la fin de la pandémie à Montréal, il y a des raisons d'être optimiste et de croire qu'un sentiment de normalité se profile à l'horizon. Aujourd'hui, il est clair que la soif de voyager est réelle, mais le soutien est plus important que jamais. Selon le Rapport sur les compagnons de voyage d'Expedia, la majorité des Québécois (71 %) sont d'accord pour dire que, même avant la pandémie, ils étaient reconnaissants de recevoir des « coups de main » pour leurs escapades - les compagnons de voyage qui les ont aidés à préparer le meilleur voyage possible.

L'art porteur d'un message important

La murale urbaine, créée par LNDMRK, illustre l'importance de la connexion physique entre les êtres humains, un élément très limité et profondément absent depuis le début de la pandémie. Conçue aux couleurs d'Expedia, l'œuvre d'art donne ce sentiment de réconfort et rappelle aux Québécois qu'un coup de main peut être très utile. « Nous avons cherché à créer une pièce qui dynamise et inspire une communauté durement touchée par la pandémie », a déclaré LNDMRK. « La fresque représente un signe d'espoir, d'amitié, d'amour, de confiance et de camaraderie. La connexion humaine est universelle et ne connaît pas de limites. C'est une façon de célébrer notre liberté d'explorer et de découvrir à nouveau le monde. »

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec les artistes locaux de LNDMRK », a déclaré Mary Zajac, responsable des relations publiques d'Expedia Canada. «La fresque capture magnifiquement ce que nous aimons et ce qui nous a manqué des voyages. Plus que jamais, nous savons que c'est important de bien s'entourer. Lorsqu'il sera de nouveau possible de voyager en toute sécurité, nous voulons que les Québécois sachent que nous serons là pour leur fournir du soutien et des ressources, afin qu'ils puissent se concentrer sur leur voyage tant attendu pour en profiter au maximum.»

Une étude a révélé que beaucoup ont hâte de partir en vacances et que la réouverture progressive de Montréal les rend prudemment optimistes après des mois d'incertitude. Près de la moitié (43 %) des Québécois ont admis qu'ils se sentent plus dépassés par la tâche de réserver un voyage maintenant qu'avant le début de la pandémie et 29 % estiment qu'ils ont besoin d'un plus gros coup de main pour le faire. La plupart des Québécois ont repoussé au moins deux fois le moment d'appuyer sur « réserver » et estiment qu'il leur faut plus de trois heures pour planifier leur prochaine escapade.

Soutien pour commencer à planifier l'avenir

Pour aider les voyageurs à profiter au maximum de leur prochain voyage, Expedia lance aujourd'hui sa toute première Semaine du voyage , qui consiste en cinq jours d'offres permettant d'économiser jusqu'à 40 % sur certaines des destinations les plus prisées. En examinant les données de recherche sur Expedia.ca pour les mois d'été, on constate que les principales destinations provinciales présentant un intérêt sont les suivantes1: Québec, Mont Tremblant, Percé, Montréal, Tadoussac, La Malbaie, la Gaspésie, les Îles de la Madeleine et Baie-St-Paul. Pour ce qui est du reste de l'année, les principales destinations nationales présentant un intérêt sont les suivantes2: Banff, Whistler, Canmore, Tobermory, Niagara Falls, Toronto, Vancouver, Mont Tremblant, Jasper et Kelowna. Ces données démontrent que les Québécois s'intéressent aux destinations plus proches de l'extérieur pour avoir l'occasion de s'étendre davantage et de pratiquer la distanciation sociale ; cependant, il existe également un certain intérêt pour les escapades en ville lorsque les restrictions seront levées au cours des prochains mois.

La murale « Coup de main » peut être vue au 4411, rue Berri, Montréal (QC) H2J 2R2.

Pour en savoir plus, visitez helpinghand.expedia.ca pour lire notre engagement envers les clients.

Le bien-être des voyageurs est notre priorité. Expedia comprend comment les répercussions mondiales de la pandémie de coronavirus continuent de toucher les voyageurs partout dans le monde, ainsi que l'importance de respecter les restrictions gouvernementales et de pratiquer la distanciation physique. Les voyageurs peuvent consulter la page de ressources d'Expedia à propos des voyages pendant la COVID-19 afin de prendre des décisions de voyage éclairées.

