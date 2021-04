MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise québécoise de livraison de colis Intelcom annonce aujourd'hui le début officiel de ses activités à l'international, avec l'ouverture de sa première station en Australie. Sa filiale Dragonfly Shipping effectuera ses premières livraisons cette semaine, à Brisbane. Grâce à cette percée en Océanie, Intelcom devient par ailleurs la première compagnie canadienne à compléter le dernier kilomètre d'un colis hors Amérique.

D'ici un an, l'entreprise étendra ses opérations dans les grandes régions métropolitaines d'Australie, en plus de couvrir une partie importante des régions rurales du pays. Plus de 700 postes seront créé à terme au sein de Dragonfly Shipping, en plus des emplois générés par les partenaires de livraison.

« Lorsqu'il a été question d'expansion à l'international, nous avons rapidement constaté qu'il y avait en Australie des problèmes que nous pouvions adresser rapidement. La situation du commerce en ligne y est similaire à celle du Canada d'il y a environ 5 ans, et nous y avons vu une opportunité », a déclaré Jean-Sébastien Joly, président-directeur général d'Intelcom. « Notre approche à la livraison de colis est basée sur des technologies logicielles à la fine pointe et une collaboration étroite avec nos partenaires de livraison, ce qui rend l'exécution d'un projet comme celui de Dragonfly Shipping précis et rapide ».

Cette expansion à l'international consolide la position de leader d'Intelcom dans le marché compétitif de la livraison de colis à domicile. Fort de partenariats avec des joueurs majeurs internationaux du commerce en ligne, l'entreprise met son modèle d'affaires agile et polyvalent au service de ceux-ci afin de faciliter et améliorer l'expérience qu'ils offrent aux consommateurs.

L'ouverture à Brisbane est la pierre d'assise du projet, permettant de perfectionner l'intégration dans ce nouveau marché. Plusieurs autres ouvertures de station sont prévues avant la fin de 2021. À court terme, Dragonfly Shipping deviendra le premier service de livraison à haut volume livrant 7 jours par semaine en Australie, en plus d'offrir une expérience facilitée et une prédictibilité accrue à la fois aux détaillants et aux consommateurs, ce qui a fait la marque de commerce d'Intelcom au Canada.

À propos d'Intelcom

Intelcom est une entreprise de logistique du dernier kilomètre qui effectue des livraisons de la façon la plus efficace, agile et prévisible dans l'industrie grâce à une plateforme technologique offrant des solutions rapides, fiables et adaptées aux détaillants et aux consommateurs. Chef de file dans la livraison pour le commerce en ligne au Canada, Intelcom livre chaque jour près de 400 000 colis, triés à partir de 60 stations réparties dans 9 provinces. Intelcom, dont le siège social est établi à Montréal, au Québec, emploie près de 2500 employés sur une base permanente au Canada et fait affaires quotidiennement avec plus de 470 partenaires de livraison. Fondée en 1986, Intelcom est la société mère de Dragonfly Shipping Pty ltée qui exerce ses activités en Australie.

