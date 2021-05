SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 19 mai 2021 /CNW/ - L'entreprise américaine Derby Building Products (Derby au Québec), fabriquant des lignes de produits Novik® et Tando®, annonce officiellement son plan d'expansion dans la Capitale-Nationale. Fondée en 1978, elle est l'un des principaux fabricants nord-américains de produits de construction nécessitant un faible entretien. Avec cette annonce, l'entreprise recentre toutes ses activités à son siège social de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le projet d'expansion comprend la modernisation de l'usine de Saint-Augustin-de-Desmaures, la relocalisation des équipements existants et des investissements majeurs en équipement et en immobilier. Les coûts de cette consolidation totalisent près de 30 millions de dollars. De plus, des retombées importantes sont à prévoir dans la région, alors que l'entreprise compte s'approvisionner en matières premières, en fournitures et en services auprès des fournisseurs locaux et québécois.

Dans le cadre de ce projet d'expansion, Derby reçoit un soutien financier du Fonds du développement économique du Québec, géré par Investissement Québec au nom du gouvernement du Québec, sous forme de prêt, de 7 146 000 $, incluant une contribution financière remboursable conditionnelle de

2 millions de dollars.

« Il faut remercier les nombreuses personnes et équipes qui nous ont aidés à réaliser ce projet essentiel, exécuté à une époque où les obstacles de la pandémie mondiale se sont multipliés, a déclaré Ralph Bruno, président et directeur général de Derby. Avant tout, je suis très fier de l'équipe de Derby qui a réalisé ce projet dans les délais et le budget impartis. Le soutien et les conseils de notre équipe de propriétaires chez Clearview Capital et de notre équipe de direction sont reconnus et appréciés. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'expertise et l'engagement de nos partenaires chez Price Waterhouse Coopers et le soutien formidable que nous avons reçu de Québec International et d'Investissement Québec International. »

« La centralisation des activités de Produits de construction Derby va mener à des investissements importants au Québec, en plus de créer une centaine d'emplois. On veut renforcer les centres de décision et les sièges sociaux du Québec, et ce projet en est un parfait exemple », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Votre gouvernement multiplie les initiatives porteuses et innovantes afin de soutenir de la meilleure façon les entreprises qui sont installées chez nous, et de positionner avantageusement le Québec dans un contexte de reprise postpandémie. Je tiens à souligner le travail de tous ceux qui ont permis la concrétisation de ce projet, et je me réjouis de cette excellente nouvelle pour le dynamisme économique de Saint-Augustin-de-Desmaures », a soutenu Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, a tenu à souligner l'importance de soutenir les entreprises manufacturières dans leur croissance, et plus que jamais d'appuyer des projets comme celui de Derby. « En accompagnant Derby dans la réalisation de son projet d'expansion à Saint-Augustin-de-Desmaures, l'équipe de Québec International permet à une entreprise manufacturière de notre région d'améliorer sa productivité et de demeurer compétitive dans son domaine. Des projets comme celui-ci favorisent la création et le maintien des emplois, et ils sont essentiels pour renforcer l'économie régionale et assurer le dynamisme du secteur manufacturier. »

« Notre équipe est fière d'être aux côtés de Derby dans cet important projet d'expansion et de consolidation à Saint-Augustin-de-Desmaures, affirme Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. Tout en augmentant sa productivité et sa compétitivité, l'entreprise manufacturière contribuera à maintenir et à créer de nombreux emplois qualifiés, en plus de générer d'importantes retombées locales et régionales. L'équipe d'Investissement Québec International continuera à mettre en valeur les avantages d'investir à long terme au Québec, tout en accompagnant les filiales d'entreprises étrangères afin qu'elles ne cessent de grandir et d'investir sur notre territoire. »

Depuis le début du projet de consolidation en mai 2020, plus de 113 nouveaux emplois ont été créés. De nombreux investissements ont également été faits pour assurer la qualité et l'attrait de ses emplois. De nombreux postes sont encore à pourvoir. Les candidats intéressés peuvent écrire à [email protected]

À propos de Produits de construction Derby

Derby Building Products, le chef de file des fabricants de pierres et de bardeaux de fente innovants crée de nouvelles catégories pour le marché des nouvelles résidences, du remplacement et du remaniement sous les noms de marque Tando® et Novik®. En tant que solutions éprouvées conçues pour compléter des applications à matériaux mixtes, les deux marques offrent des avantages inégalés en matière d'installation, une durabilité exclusive et un rendement supérieur avec quasiment aucun entretien. La marque Tando est commercialisée sur le marché des constructeurs et des entrepreneurs professionnels, tandis que la marque Novik est une marque orientée sur le concept « DIY » (Do it yourself [Faites-le vous-mêmes en français]) et spécialisée dans la filière du détail de l'amélioration résidentielle ainsi que dans les compléments de bardage en vinyle. Derby Building Products exploite une usine de fabrication moderne implantée au Québec, au Canada.

