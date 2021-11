Expansion de Benny&Co. dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

UNE NOUVELLE GRANDE FAMILLE S'INSTALLE À CHICOUTIMI

CHICOUTIMI, QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, est fière d'annoncer son arrivée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'inauguration du restaurant Benny&Co. Chicoutimi. Après plus de six ans de recherche et de préparation, c'est avec enthousiasme que la famille Benny s'installe au Saguenay, en plus d'ouvrir un deuxième restaurant à Jonquière en 2022.

La construction du restaurant Benny&Co. Chicoutimi, en collaboration avec Drumco Construction, a nécessité un investissement de 2 M$ pour le design et l'aménagement intérieur, en plus des investissements pour l'achat du terrain et la construction de l'immeuble, qui ont été réalisée en collaboration avec plusieurs quarts de métier de la région. Le restaurant de 3 800 pieds carrés pourra accueillir 120 clients. Les nouveaux cofranchisés, Mélanie Durocher et Michel Grenier, œuvrent chez Benny&Co. depuis 25 ans.

« Notre histoire de famille se poursuit au Saguenay grâce à Mélanie et Michel qui ont accepté de relever le défi et de s'y installer. Benny&Co. est une entreprise familiale qui est née en région et nous sommes persuadés que les valeurs qui nous animent sauront raisonner dans le cœur des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes heureux et fébriles d'aller à leur rencontre et de nous intégrer à leur communauté », ajoute Jean Benny, président-directeur général de Benny&Co.

Le Benny&Co. Chicoutimi, situé au 860, rue d'Alma, offre dès maintenant le service au comptoir et en salle à manger, tandis que la livraison sera disponible d'ici le début du mois de décembre 2021. Quant au Benny&Co. Jonquière, situé au 3718, boulevard Harvey, ce dernier sera inauguré d'ici l'automne 2022. L'ouverture de ces deux restaurants représente la création de plus de 70 emplois dans la région.

La relève familiale concrétise plusieurs projets en 2021

En 2021, Benny&Co. a dévoilé le nouveau concept du design d'intérieur de ses restaurants et a lancé ses produits en épicerie, en plus de poursuivre son expansion à travers le Québec avec l'ouverture de sept restaurants, dont trois à Montréal. Notons que le Benny&Co. Magog, pour sa part, ouvrira ses portes le 24 novembre prochain.

L'année 2022 s'annonce également très prometteuse avec l'ouverture de cinq restaurants dans les villes de Longueuil, Terrebonne, Laval, Rosemère et La Plaine, ainsi que le démarrage des chantiers de construction pour les futurs restaurants situés à Lachenaie, Beloeil, Jonquière et Mont-Laurier. Réalisés en collaboration avec Odacité Immobilier et le Fonds de placement immobilier Canadien Net, ces quatre projets représentent des investissements de plus de 8 M$.

« L'année 2021 a été une année de dévoilement de plusieurs projets sur lesquels la relève travaille depuis plusieurs années. Nous souhaitons faire vivre une nouvelle expérience à nos clients, tant au restaurant qu'à la maison, à l'image de notre vision d'avenir chez Benny&Co. Notre travail se poursuit, car de nouveaux produits en épicerie seront annoncés au cours de la prochaine année », précise Elisabeth Benny, vice-présidente marketing et relations publiques chez Benny&Co.

Benny&Co. recherche actuellement de nouveaux emplacements dans les régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie.

À propos de Benny&Co.

Benny&Co., la plus importante chaîne de rôtisseries familiale québécoise, forte de son réseau de 70 succursales au Québec et en Ontario, excelle dans la cuisson du poulet rôti grâce à sa technique exclusive de cuisson lente de trois heures mise au point par le cofondateur Gilles Benny. Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise de 4e génération offre désormais une gamme de produits en épicerie et est toujours détenue à 100 % par les membres de la famille. Benny&Co. vend plus de neuf millions de repas de poulets rôtis par année, emploie plus de 2 100 personnes et est reconnue par le programme Aliments du Québec au menu. Pour en savoir plus : www.benny-co.com.

