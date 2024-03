Expansion chez Paillé : le groupe achète un deuxième concessionnaire Chrysler à Nicolet !

BERTHIERVILLE, QC, le 6 mars 2024 /CNW/ - Paillé, le concessionnaire General Motor (GM) numéro 1 au Canada, est fier d'annoncer l'acquisition d'un deuxième concessionnaire Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, situé à Nicolet, qui se présentera dorénavant sous le nom de Paillé.

« Notre groupe poursuit son plan d'expansion afin d'offrir encore plus de choix à sa clientèle grandissante. Cette acquisition, qui inclut les marques Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Ram, contribue à faire rayonner la marque Paillé tout en nous permettant de tenir notre promesse de service inégalé », déclare Jean-Claude Paillé, président du groupe Paillé.

Maintenant quatre concessionnaires pour Paillé

Après l'acquisition du concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram de Sorel-Tracy en juillet 2023 et du GM à Sorel-Tracy en 2016, en plus du siège social de Berthierville fondé en 1964, cette transaction porte à quatre le nombre de concessionnaires gérés par le groupe Paillé.

« Avec ce nouveau territoire, celui de Nicolet, Paillé sera en mesure de bien représenter les régions du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Nous poursuivrons notre stratégie de croissance tout en maintenant les meilleurs prix et les plus hauts standards en matière de service, et encore plus ! », souligne Marco Gélinas, vice-président de Paillé.

Un accueil chaleureux

Tous les membres de l'équipe Paillé tenaient à souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux collègues, collaborateurs et clients de la bannière Chrysler de Nicolet. Dans le monde de Paillé, rien n'est laissé au hasard, et l'administration déploiera tous les efforts nécessaires pour faire vivre une expérience inoubliable à nos clients et à nos employés. « Les gens ne viennent pas seulement travailler et acheter chez nous, ils viennent aussi s'amuser, car le plaisir et la camaraderie font partie de la recette gagnante de notre vision », réitère, Jean-Claude Paillé.

La famille Paillé s'est agrandie et nous vous invitons à la rejoindre. À vos marques, prêts, Paillé !

SOURCE Automobiles Paillé

Renseignements: Relations de presse : Agence Tapage, [email protected]