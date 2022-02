EXO SE RÉJOUIT DE L'ANNONCE DE L'AMÉNAGEMENT DE VOIES RÉSERVÉES SUR L'AUTOROUTE 30

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Exo se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec quant à l'aménagement de voies réservées sur l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville.

L'ajout de ces voies dédiées au covoiturage et au transport collectif permettra de réduire l'utilisation de la voiture, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la part modale du transport collectif dans la grande région métropolitaine, particulièrement dans la couronne sud. Il rendra également possible le développement du réseau d'autobus d'exo, notamment la mise en place de nouvelles dessertes est-ouest.

Rappelons qu'en 2019, exo a entrepris une vaste refonte de son réseau afin d'optimiser ses services de transport collectif par autobus à travers son territoire. L'annonce d'aujourd'hui contribue grandement à cette démarche qui aspire à une couronne mieux connectée et des pôles de déplacement mieux desservis par le transport collectif.

L'aménagement prévu permettra un meilleur arrimage des différents modes de transport collectif. Les autobus d'exo, qui ne pourront plus emprunter le pont Samuel-de-Champlain à la mise en service du REM, bénéficieront d'un accès plus efficace à la station Brossard.

Citation

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une excellente nouvelle pour les usagers du transport collectif de la couronne sud qui pourront profiter d'une meilleure interconnectivité au sein du réseau exo et d'un rabattement plus efficace au REM », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

