Exo reçoit avec grand enthousiasme l'annonce du projet de l'autoroute 30 au profit du transport collectif

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Exo accueille très favorablement l'annonce d'aujourd'hui, en lien avec le projet d'élargissement de l'autoroute 30 au profit du transport collectif. Celui-ci constitue une excellente nouvelle puisqu'il permettra de réduire de façon significative la congestion routière, en plus d'améliorer l'offre de service pour les usagers de la Rive-Sud. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, 13 lignes d'autobus d'exo empruntent l'autoroute 30 quotidiennement.

De façon générale, ce type de projet permet également de rendre le transport collectif plus attrayant aux yeux de la clientèle actuelle et future. Les équipes techniques d'exo participeront d'ailleurs aux différentes études en prévision du début des travaux. Il s'agit d'un projet qu'exo et ses partenaires municipaux appuient depuis son origine.

Projet de refonte des services d'autobus

« Depuis plusieurs mois, exo planche sur un vaste projet de refonte de son réseau bus afin d'améliorer ses services et de mieux répondre aux besoins de mobilité et des pôles d'emplois des couronnes. Cette refonte est d'ailleurs bien amorcée dans les secteurs Roussillon, Le Richelain et Chambly-Richelieu-Carignan en prévision de la mise en service du REM », affirme M. Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/