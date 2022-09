Exo partenaire de deux festivals brassicoles pour ses 5 ans

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exo est fier de s'associer au festival Bières et Saveurs de Chambly et à l'Oktoberfest de Repentigny, deux évènements brassicoles incontournables au Québec, respectivement en déployant une navette gratuite et en offrant une gratuité aux festivaliers.

Dans le cadre de son 5e anniversaire, exo renforce sa présence sur le terrain en allant à la rencontre des citoyennes et citoyens. C'est dans ce contexte qu'une escouade exo sera déployée au Fort-Chambly et au parc de l'île Lebel à Repentigny pour aller à la rencontre des festivaliers et leur remettre un titre de transport afin qu'ils puissent découvrir les services d'exo.

« La participation d'exo à ces rendez-vous festifs de la grande région métropolitaine où les produits du terroir et les bières artisanales sont à l'honneur est capitale et par son implication, exo souhaite contribuer au dynamisme des milieux de vie qu'il dessert », a affirmé Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive, Engagement clients, Partenaires et Innovation en mobilité chez exo.

Une navette gratuite vers le Fort-Chambly

Exo offrira une navette qui transportera gratuitement les festivaliers de Bières et Saveurs de Chambly, du 2 au 5 septembre 2022. La navette circulera en boucle, aux 30 minutes, entre le stationnement incitatif de Chambly et le lieu historique national du Fort-Chambly, selon l'horaire suivant :

Vendredi 2 septembre Samedi 3 septembre Dimanche 4 septembre Lundi 5 septembre 16 h à 22 h 12 h à 22 h 12 h à 22 h 12 h à 20 h

Pour prendre connaissance de l'horaire des navettes qui desserviront le site : https://www.bieresetsaveurs.com/info-festivalier/

Pour connaître la programmation complète de l'évènement : www.bieresetsaveurs.com

Transport collectif gratuit pour les festivaliers de l'Oktoberfest de Repentigny

Exo transportera gratuitement les festivaliers de l'Oktoberfest de Repentigny à bord de ses autobus du secteur L'Assomption, du 9 au 11 septembre 2022. Pour profiter de cette gratuité, les festivaliers n'auront qu'à présenter leur billet d'accès au festival au chauffeur.

Pour connaître la programmation complète de l'évènement : www.oktoberfestderepentigny.com/.

Déplacements en transport collectif

Afin de profiter au maximum des festivités, exo encourage les festivaliers à utiliser le transport collectif pour se rendre sur les sites. Rendez-vous sur l'application Chrono pour établir un horaire de voyagement.

Pour connaître l'horaire des lignes d'autobus du secteur Chambly : Exo - Secteur Chambly-Richelieu-Carignan

Pour connaître l'horaire des lignes d'autobus du secteur L'Assomption : Exo - Secteur L'Assomption

