EXO - NOUVELLE PROCÉDURE DE RÉSERVATION POUR LE TAXI COLLECTIF

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Exo annonce que les réservations de ses services de taxi collectif se feront à l'aide d'un numéro de téléphone unique pour tous les déplacements prévus à partir du 1er juillet 2024. Ce nouveau numéro sera mis en service dès le 26 juin afin de permettre les réservations pour les déplacements de juillet. Le numéro de téléphone unique est le 514 285-5284 (ou 1-833 891-1268 sans frais).

Réservations faciles

À partir du 1er juillet, une page web permettra de trouver facilement l'option du menu téléphonique pour effectuer une réservation selon votre secteur:

Visiter la page de réservation sur le site d'exo (disponible le 1er juillet); Sélectionner le secteur de son choix; Réserver son déplacement par téléphone.

À noter que la plateforme de réservation actuelle de Taxelco restera disponible jusqu'au 30 juin inclusivement. Exo est conscient que la possibilité de réserver directement par Internet était appréciée de sa clientèle et envisage développer une plateforme semblable à celle du fournisseur actuel.

Changements d'horaires pour la période estivale

En raison de la saison estivale, plusieurs lignes de taxis collectifs changeront d'horaires. L'information est disponible sur le site internet d'exo pour les couronnes nord et sud.

Aussi, lors des journées fériées des lundis 24 juin et 1er juillet prochain, prenez note que les taxis collectifs circuleront selon l'horaire du samedi.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]