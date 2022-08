EXO : LES HORAIRES DE TRAIN ET D'AUTOBUS POUR L'AUTOMNE EN VIGUEUR À COMPTER DU 22 AOÛT

Secteur Vallée-du-Richelieu

- Reconduction du projet pilote exo à la demande à Beloeil et McMasterville. - Retour du service de la ligne 20B, en direction de Beloeil et la gare McMasterville selon un parcours différent de son ancien trajet. - Ligne 201 : Dans le cadre des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, cette nouvelle ligne express fera le même parcours de la ligne 200, desservant moins d'arrêts et avec plus de départs en pointe du matin en direction de Longueuil en pointe de l'après-midi en direction de Mont-Saint-Hilaire.