EXO LANCE GÉNÉRATION EXO, UNE PLATEFORME D'INSPIRATION ÉLECTORALE POUR BÂTIR UNE MOBILITÉ DURABLE TOURNÉE VERS L'AVENIR

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 8e anniversaire, exo dévoile Génération exo, une plateforme Web ambitieuse qui trace la voie vers une mobilité plus performante, plus accessible et tournée vers l'avenir. Son objectif: outiller les décideurs et inspirer les candidats aux prochains cycles électoraux à intégrer dans leurs plateformes et promesses électorales des idées concrètes pour accélérer la transition vers une mobilité durable dans les couronnes de Montréal.

Depuis sa création en 2017, exo a su relever un défi colossal : intégrer 14 réseaux en un seul, structurer une offre cohérente sur un territoire de plus de 4 000 km², et mener de front plusieurs projets novateurs adaptés aux réalités de la couronne. Huit ans plus tard, l'organisation franchit un nouveau cap : non seulement elle célèbre tout le chemin parcouru, mais elle fait des propositions audacieuses pour les prochaines années.

Une invitation à faire de la mobilité durable une priorité politique

Avec Génération exo, exo invite les futurs candidates et candidats municipaux et provinciaux à reconnaître la mobilité durable comme un levier stratégique du développement économique, social et environnemental des couronnes. Dans un contexte marqué par la croissance démographique, l'évolution des habitudes de déplacement et les défis climatiques, exo mise sur l'innovation et l'agilité pour adapter son offre aux besoins des communautés. Structurée, transparente et accessible à tous, cette initiative constitue une première dans le secteur du transport collectif au Québec et vise à faire de la mobilité durable une véritable priorité politique et sociétale.

« Depuis huit ans, exo travaille au quotidien pour relier les communautés et faciliter leurs déplacements. Avec Génération exo, nous avons souhaité poser un geste fort : partager une vision claire et mobilisatrice de la mobilité durable pour l'avenir. Cette initiative nous permet de mettre de l'avant nos propositions, et surtout d'encourager les décideurs à faire de la mobilité durable, une vraie priorité sociétale dans leur plateformes et promesses électorales. Génération exo est bien plus qu'une plateforme Web, c'est un appel à l'action pour bâtir un système de transport collectif adapté aux besoins présents et futurs. »

- Sylvain Yelle, directeur général chez exo

Une trajectoire claire et des propositions concrètes

Plus que jamais, la mobilité durable est au cœur des grands enjeux de société. Elle façonne l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture et contribue à la vitalité des communautés. Avec Génération exo, exo propose une vision ambitieuse et mobilisatrice, prête à inspirer les décisions à venir.

Pour concrétiser cette vision, Génération exo souhaite inspirer les candidats des prochains cycles électoraux avec des propositions audacieuses, adaptées aux réalités particulières des couronnes, et qui peuvent contribuer à transformer et promouvoir la mobilité durable. Ces propositions visent plus particulièrement à soutenir exo pour repenser et bonifier ses services d'exo, en les arrimant mieux aux besoins des communautés desservies :

La bonification de l'offre de service et des sources de financement du transport collectif;

Le développement de pôles de mobilité intégrés;

L'électrification du réseau;

Le transport à la demande adapté aux réalités locales.

Ces solutions s'inscrivent dans une même volonté : bâtir un réseau de transport collectif plus accessible, plus performant et tourné vers les besoins actuels et ceux des générations futures.

Génération exo est accessible à tous et se trouve ici : Génération exo - Accueil

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo lance Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

