EXO : CHANGEMENTS IMPORTANTS AU RÉSEAU DE SAINT-AMABLE DANS LE SECTEUR DE SOREL-VARENNES DÈS LE 19 AOÛT

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Exo avise sa clientèle qu'à compter du 19 août, son service de transport collectif en semaine à Saint-Amable sera majoritairement réorienté vers le terminus Sainte-Julie. Ces changements découlent d'un travail d'analyse des besoins en déplacement des citoyens de Saint-Amable et ont été évalués en collaboration avec la ville.

Cette nouvelle orientation vers le terminus Sainte-Julie au lieu du terminus Longueuil vise à améliorer l'efficacité du service en le rapprochant d'un terminus plus accessible, permettant ainsi une bonification du service sans coût supplémentaire. Le terminus Sainte-Julie offre l'avantage de nombreuses correspondances disponibles. Le service de fin de semaine, déjà orienté vers le terminus Sainte-Julie, restera inchangé.

Pendant la période d'adaptation, exo et la ville de Saint-Amable accompagneront les citoyens à naviguer les changements au réseau afin de faciliter la transition.

La clientèle est invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono.

Citations

« Exo est heureux de pouvoir travailler de concert avec la ville de Saint-Amable pour répondre au besoin des citoyens. Cette optimisation du service leur offrira plus de déplacements vers le terminus Sainte-Julie et améliorera les correspondances. Ce changement est réalisé sans budget additionnel. C'est une manière de faire mieux avec les ressources que nous avons. »

- Marc Rousseau, directeur exécutif -- Exploitation chez exo

« La Ville de Saint-Amable s'engage à offrir des services optimisés et adaptés aux besoins de nos citoyens tout en assurant une gestion responsable de nos ressources. Cette nouvelle orientation du service de transport collectif vers le terminus Sainte-Julie est le fruit d'une analyse approfondie et d'une collaboration étroite avec exo. Elle permet d'améliorer l'efficacité et l'accessibilité du réseau sans engendrer de coûts supplémentaires. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos résidents des solutions de transport qui répondent à leurs attentes tout en veillant à une saine gestion municipale. »

- Stéphane Williams, maire de Saint-Amable

Quels sont les avantages pour les résidents de Saint-Amable ?

Amélioration de l'accès au REM, au cégep Édouard-Montpetit, au cégep Saint-Hyacinthe , au réseau local de Sainte-Julie et à Montréal.

, au réseau local de et à Montréal. L'accès au terminus Longueuil pour la clientèle de la ligne 370 sera facilité par de meilleures correspondances avec l'Express Longueuil de Sainte-Julie .

Aperçu des changements

Les lignes 731 et 732 deviendront des lignes Express qui circuleront uniquement sur la rue Principale et se rendront au terminus Longueuil seulement aux heures de pointe.

deviendront des lignes Express qui circuleront uniquement sur la rue Principale et se rendront au terminus seulement aux heures de pointe. La ligne 723 sera bonifiée de 6 voyages hors pointe pour pallier le retrait du service entre Saint-Amable et Longueuil . Cette ligne reliera le terminus Longueuil au parc industriel Lionel-Boulet.

sera bonifiée de 6 voyages hors pointe pour pallier le retrait du service entre et . Cette ligne reliera le terminus au parc industriel Lionel-Boulet. La ligne 370 sera bonifiée de 14 voyages aller-retour via le terminus Sainte-Julie et desservira l'ensemble des quartiers de la ville avec une fréquence augmentée à 25 minutes.

sera bonifiée de 14 voyages aller-retour via le terminus et desservira l'ensemble des quartiers de la ville avec une fréquence augmentée à 25 minutes. Les étudiants devront prendre la ligne 370 jusqu'au terminus Sainte-Julie et correspondre vers les lignes 325, 330 ou 350 pour se rendre au cégep Édouard-Montpetit .

et correspondre vers les lignes 325, 330 ou 350 pour se rendre . Le service de fin de semaine , déjà orienté vers le terminus Sainte-Julie , restera le même.

, déjà orienté vers le terminus , restera le même. Les lignes 730 et 733 seront retirées.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Megan Rivas-Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Eric Edström, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]