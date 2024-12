EXO : BONIFICATION DE LA LIGNE 200 DANS LE SECTEUR VALLÉE-DU-RICHELIEU

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Exo annonce la bonification de la ligne 200 dans le secteur Vallée-du-Richelieu. Dès le 6 janvier 2025, deux nouveaux départs dans chacune des directions seront offerts. Ces ajouts s'inscrivent dans le cadre des mesures d'atténuation mises en place durant les travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, financées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Une bonification fondée sur l'analyse des besoins

Les données d'achalandage recueillies cet automne démontrent une hausse de la demande sur la ligne 200 et une sous-utilisation du service sur la ligne 300. Pour la période de septembre à novembre 2024, l'achalandage de la ligne 200 a été en hausse de 11% par rapport à la même période en 2023.

Afin d'améliorer l'expérience de transport des usagers, exo a effectué l'ajout de quatre voyages sur la ligne 200 en y réaffectant trois voyages moins performants de la ligne 300. L'ajout de ces nouveaux départs permettra de mieux répondre aux attentes des usagers sur cette ligne, qu'ils voyagent pour le travail, les études ou leurs activités quotidiennes.

La clientèle peut consulter les nouveaux horaires dès maintenant :

Nouveaux départs à 6h25 et 14h45 en direction Saint-Hyacinthe

Nouveaux départs à 7h40 et 14h45 en direction Longueuil

Exo invite également les usagers à planifier ses déplacements quotidiens au moyen de l'application Chrono, dès le 6 janvier 2025.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

