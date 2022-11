exo au cœur des célébrations sur son territoire

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Encore cette année, exo s'implique dans les communautés qu'elle dessert en s'associant à plusieurs activités organisées dans le cadre des festivités du temps des Fêtes.

Grande guignolée des médias

Exo s'associe à nouveau cette année à Moisson Laurentides pour combattre la pauvreté alimentaire. Le 1er décembre, de 5 h 30 à 9 h, les bénévoles de Moisson Laurentides seront présents aux gares Rosemère, Sainte-Thérèse, Blainville, Mirabel et Saint-Jérôme ainsi qu'au Terminus Terrebonne pour amasser des dons en denrées ou en argent. Des sacs de collecte de denrées, que nos usagers pourront remplir et rapporter le jour de la guignolée, y seront également distribués le 29 novembre entre 16 h et 19 h.

Pour tous les détails : https://guignolee.moissonlaurentides.org/nos-evenements/la-guignolee/

Défilé du Père Noël de Blainville

Un autobus exo décoré aux couleurs des Fêtes fera partie de la 8e édition du défilé du Père Noël de Blainville le 27 novembre prochain. Exo offrira ensuite un service de navettes entre 11 h 30 et 13 h afin de ramener les bénévoles du Parc équestre au point de départ du défilé. Exo est heureux de collaborer avec la ville de Blainville et ses partenaires pour transporter les participants dans la magie des Fêtes… beau temps, mauvais temps!

Pour plus de détails sur le trajet et l'horaire du défilé :

https://blainville.ca/evenements/defile-du-pere-noel-1

Défilé de Noël de Châteauguay

Exo est fier de s'associer au défilé du 3 décembre prochain dans le cadre de l'événement « Châteauguay, une histoire de Noël ». Cette année, un autobus exo défilera dans les rues de la ville en compagnie du Père Noël et de ses joyeux complices. Un service de navettes sera offert gratuitement aux bénévoles et aux artistes avant et après le défilé.

Pour plus de détails sur le défilé : https://ville.chateauguay.qc.ca/evenements-activites-speciales/grands-evenements-annuels/chateauguay-histoire-noel-parade-animations/

Train des Fêtes 2022 du Canadien Pacifique

Le Train des Fêtes du CP roulera à nouveau cette saison pour sa première tournée nord-américaine en trois ans. Le train poursuivra sa mission d'amasser des dons en argent et en denrées qui sont remis à des banques alimentaires établies dans les collectivités qui bordent le réseau du CP. Exo rendra disponibles 4 de ses gares afin de permettre à la population de participer à cet événement lumineux et féérique. Le train s'arrêtera le 26 novembre aux gares Delson et Sainte-Catherine puis le 27 novembre aux gares Montréal-Ouest et Beaconsfield. Moisson Montréal sera présent à cette dernière gare pour recueillir des dons dans une ambiance festive.

Pour tous les détails : https://www.cpr.ca/fr/community/holiday-train

Train de Noël de l'Exporail

Les 26, 27 novembre et 3 décembre prochains, les amateurs de matériel ferroviaire pourront retrouver leur cœur d'enfant en montant à bord du populaire Train de Noël d'Exporail. Ce train féérique sera composé d'anciennes voitures et d'une locomotive offertes par exo au musée ferroviaire. De nombreuses autres activités seront également offertes pour toute la famille du 25 novembre 2022 au 3 janvier 2023 dans le cadre de leur Noël ferroviaire.

Pour en savoir plus sur la programmation de l'événement :

https://exporail.org/activites/noel-ferroviaire/

La Tournée Ho! Ho! Ho!

En collaboration avec Télétoon et Disney La Chaîne, cette fête en plein air fera vivre, le 10 décembre, la magie de Noël aux petits et grands résidants de Chambly. Un autobus exo sera exceptionnellement en renfort sur la ligne 20 du secteur Chambly-Richelieu-Carignan pour transporter les nombreuses familles vers le lieu de l'événement.

Pour tous les détails : https://ville.chambly.qc.ca/2022/11/une-tournee-a-ne-pas-manquer-au-parc-des-ateliers-le-10-decembre/

Citation

« Encore une fois cette année, exo participe aux activités du temps des Fêtes de plusieurs municipalités de son territoire. Il est important pour nous de nous impliquer dans les communautés que l'on dessert en rendant nos installations et nos autobus disponibles à nos partenaires municipaux et du milieu associatif », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

