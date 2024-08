EXO À LA DEMANDE - OUVERTURE DES RÉSERVATIONS À MONT-SAINT-HILAIRE ET OTTERBURN PARK

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Exo souhaite informer sa clientèle qu'il est possible de réserver leurs déplacements avec exo la demande dès maintenant. Le service à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park entrera en vigueur le 19 août 2024. De plus, une séance publique virtuelle aura lieu le 14 août 2024 pour informer et accompagner les citoyens à l'utilisation du transport à la demande dans leur secteur.

À titre de rappel, le service exo à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park remplacera trois des cinq lignes locales pour offrir encore plus d'options de déplacements locaux aux usagers, tout en gardant deux lignes d'autobus desservant les gares de Mont-Saint-Hilaire et McMasterville.

Trois possibilités sont offertes aux clients pour réserver leurs déplacements :

Via l'application exo transport à la demande (disponible sur l' App Store et Google Play). La clientèle utilisant l'application pourra également suivre en temps réel l'heure d'arrivée de la voiture et recevra une notification à son approche. En appelant au 1 833 allo exo (255-6396) durant les heures d'ouverture du service à la clientèle ; En ligne via la page exoalademande.exo.quebec.

Pour participer à la séance publique virtuelle :

Date : Mercredi 14 août

Heure : 19h à 20h30

Lieu : En ligne sur la plateforme Zoom

Comment s'inscrire : remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site Web

Citations

« Toujours à la recherche de solutions innovantes en vue de réduire les gaz à effet de serre, nous pouvons que nous réjouir du déploiement de ce nouveau service de transport à la demande chez nous. Cette plus grande flexibilité permettra de faciliter les déplacements locaux et favorisera assurément le changement de certaines habitudes en matière de mobilité. »

- Marc-André Guertin, Maire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire

« Nous sommes ravis d'introduire ce nouveau service de transport à la demande à Otterburn Park. Cette initiative va non seulement améliorer la flexibilité des déplacements de nos citoyens, mais aussi renforcer l'efficacité de notre réseau de transport local. Nous encourageons tous les citoyens à participer à la séance publique virtuelle pour découvrir toutes les possibilités offertes par ce service innovant. »

- Mélanie Villeneuve, Mairesse de la Ville d'Otterburn Park

« Chez exo, nous avons l'ambition de contribuer au développement de solutions innovantes et durables en transport collectif. Le transport à la demande est le résultat de cette ambition et de l'écoute des besoins spécifiques aux territoires que nous desservons. Nous avons hâte que les citoyens de Mont-Saint-Hilaire et d'Otterburn Park puissent profiter du service dès la semaine prochaine ! D'ici là, les équipes d'exo seront disponibles pour accompagner et répondre à toutes les questions en amont et pendant les premières utilisations. Nous invitons d'ailleurs les citoyens à réserver dès maintenant leurs déplacements. »

- Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive -- Mobilité, clients et partenaires, exo

