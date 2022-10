Les courtiers immobiliers sont invités à mettre à profit leurs compétences en matière de bénévolat, d'éducation et de défense des intérêts pour favoriser le changement

WOBURN, Massachusetts, 4 octobre 2022 /CNW/ - EXIT Realty Corp. International, un important franchiseur du secteur de l'immobilier centré sur le potentiel humain, a lancé un livre blanc portant sur le logement abordable et sur la façon dont les spécialistes de l'immobilier peuvent mettre à profit leurs compétences pour apporter un réel changement. Le livre blanc rédigé par Tami Bonnell, coprésidente d'EXIT Realty, s'appuie sur la recherche et les décennies d'expérience concrète des spécialistes d'EXIT afin de présenter aux agents immobiliers les méthodes les plus efficaces pour promouvoir le logement abordable. Parmi les principaux points à retenir, mentionnons la façon dont le service, le bénévolat, l'éducation et la défense des droits peuvent faire avancer les choses et créer des changements et des occasions pour les personnes qui recherchent un logement abordable. Pour télécharger le livre blanc sur la page Web d'EXIT Realty, cliquez ici .

Le livre blanc met en vedette trois propriétaires de franchises et des agents de bureaux importants qui mettent l'accent sur la recherche de solutions pour leur clientèle au sein du marché actuel : Corwyn Melette, courtier/propriétaire d'EXIT Realty Lowcountry Group à North Charleston, en Caroline du Sud, Julie Jenkins, courtière/propriétaire d'EXIT Realty Twin Bridges, Brokerage, à Sarnia, en Ontario, et Laya Gavin, courtière/propriétaire de EXIT Realty Sun City à Sun City, en Arizona. Le livre blanc met l'accent sur le logement abordable par rapport à l'abordabilité du logement, ainsi que sur la façon dont le soutien d'agents immobiliers compétents peut vous aider à obtenir une maison favorisant votre épanouissement sur le plan financier.

« Les spécialistes de l'immobilier sont sur le terrain tous les jours, et ensemble, nous possédons l'une des voix les plus puissantes en faveur du changement, a déclaré Tami Bonnell, coprésidente d'EXIT Realty Corp International. Nous pouvons incarner la voix du changement dans nos collectivités en réclamant la mise en place de nouvelles solutions. »

EXIT Realty est une société internationale qui redéfinit la culture dans le secteur immobilier grâce à sa formule unique sur le plan du revenu résiduel, à son engagement impressionnant envers les organismes de bienfaisance et à sa technologie novatrice. L'entreprise fondée en 1996 réinvente sans cesse le rôle de spécialiste de l'immobilier. Plus récemment, EXIT a lancé son outil My Smart Sign™ pour fournir sur demande aux acheteurs potentiels les photos, prix et renseignements concernant les propriétés en vente dans leur secteur.

« Grâce à des outils de recherche et d'éducation comme notre nouveau livre blanc, et appuyés par notre engagement à créer une technologie exclusive à l'interne pour appuyer nos agents, EXIT souhaite changer la perception à l'égard des spécialistes de l'immobilier et de leur travail, a déclaré Tami Bonnell. Nous sommes une société traditionnelle qui reconnaît l'importance de faire preuve de suffisamment de souplesse pour évoluer au fil du temps et favoriser l'innovation, ce qui nous procure une grande fierté. »

Vous trouverez les autres livres blancs d'EXIT Realty à https://exitrealty.com/whitepapers . Pour en savoir plus sur EXIT Realty et son approche unique auprès de l'industrie, visitez https://joinexitrealty.com

À propos d'EXIT Realty Corp. International

EXIT Realty Corp. International aide les gens à incarner leur raison d'être grâce à l'immobilier. Notre entreprise propose un modèle d'affaires unique qui bouscule le secteur de l'immobilier depuis 1996, et nos activités reposent principalement sur le potentiel humain afin d'offrir des expériences exceptionnelles. Les associés et la clientèle d'EXIT sont soutenus par notre expérience, notre dévouement et notre ferme engagement à donner la priorité aux gens.

