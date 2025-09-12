Exiger un prix supérieur au prix annoncé - Vacances Dragon inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Vacances Dragon inc. a plaidé coupable, le 27 mai 2025, à une accusation portée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a payé une amende de 6000 $.

L'Office lui reprochait d'avoir exigé, lors de la vente de forfaits de voyage, un prix supérieur au prix annoncé. En effet, le prix annoncé pour un voyage en autocar n'incluait pas le coût pour des activités qui étaient pourtant obligatoires et dont les frais s'ajoutaient au prix initial. Les clients qui ne voulaient participer à aucune activité se voyaient facturer un supplément. L'infraction a été commise en juillet 2022.

Vacances Dragon inc. est située au 102, rue Saint-Antoine Ouest, à Montréal. Au moment de l'infraction, elle était située au 988, rue Clark, à Montréal.

Le bon prix, c'est important

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

