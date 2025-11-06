Exiger un prix supérieur au prix annoncé - Lombardi Honda Montréal plaide coupable

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise Lombardi Honda Montréal (Lombardi Autos Ltée) a plaidé coupable, le 27 mai 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. Elle a payé des amendes totalisant 15 000 $.

L'Office lui reprochait d'avoir exigé, lors de la vente d'automobiles, un prix supérieur au prix annoncé sur l'étiquette de vitre du véhicule. Des frais additionnels de près de 150 $ étaient ajoutés pour « l'essence, le nettoyage et le rapport de Carfax », sans que le consommateur ait demandé ou accepté ces services. Les infractions ont été commises en mai et juin 2020.

Lombardi Honda Montréal est située au 4356, boulevard Métropolitain, à Montréal.

Le bon prix, c'est important

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.

Pour renseignements (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur