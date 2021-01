Openreach déploiera une technologie de monitoring permanente pour fournir des connexions ultrarapides et ultrafiables à des millions de foyers et d'entreprises au Royaume-Uni

LONDRES, UK, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), société experte en tests, monitoring et analytique du secteur des communications, et Openreach, la plus grande entreprise d'infrastructure numérique du Royaume-Uni, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration dans le cadre d'une initiative majeure visant à accélérer le déploiement et à améliorer l'expérience client des réseaux à large bande ultrarapides et ultrafiables au Royaume-Uni.

Le projet est essentiel pour fournir des réseaux FTTP (Fiber-to-the-Premises) de nouvelle génération, qui fournissent l'infrastructure numérique nécessaire pour travailler, apprendre et socialiser. Dans le cadre de son programme Fibre First, l'un des meilleurs de l'industrie, Openreach s'est engagée à fournir un service de fibre optique (FTTP) à deux millions de foyers au plus tard d'ici la fin de la présente décennie, dans la mesure où les conditions d'investissement sont favorables. Openreach s'est également engagée à rendre cette nouvelle infrastructure numérique disponible dans 4,5 millions de locaux d'ici la fin du mois de mars 2021.

À la suite d'un appel d'offres, Openreach a attribué à EXFO un contrat pour la fourniture de têtes de test optiques et de test de la commutation d'accès pour cette initiative. Grâce à sa solution Nova Fiber cloud, EXFO dotera Openreach de l'équipement nécessaire pour installer correctement l'infrastructure du premier coup, ce qui accélérera le déploiement et évitera les visites subséquentes coûteuses de résolution de problèmes de connexion - les visites supplémentaires de techniciens font plus que doubler les coûts de test des opérateurs1. Openreach sera alors en mesure de contrôler à distance la qualité de l'expérience client sur l'ensemble de son infrastructure de fibre optique, de la construction initiale à l'exploitation pendant toute la durée de vie.

Cette annonce survient alors qu'Openreach a atteint un taux de construction record pour son programme haut débit Full Fibre. Les ingénieurs d'Openreach fournissent désormais une connectivité plus rapide et plus fiable à 40 000 nouveaux foyers et entreprises chaque semaine, soit l'équivalent d'une maison toutes les 15 secondes.

Peter Bell, directeur, Technologie des réseaux, Openreach: « Nous savons maintenant plus que jamais qu'il est primordial d'être connecté. Nous sommes convaincus que notre nouveau réseau Full Fibre peut jouer un rôle crucial pour garder la nation connectée. Cette année, nous avons pris de l'ampleur et de l'élan, et nous sommes déterminés à faire correspondre cette vitesse de déploiement rapide avec les normes les plus élevées de qualité de construction et de service client.

EXFO nous aidera à y parvenir. Partenaire de longue date d'Openreach, EXFO a été sélectionnée pour ce projet novateur en raison de sa capacité à fournir la qualification automatisée la plus rapide de déploiement de fibre optique, et de sa technologie OTDR-iOLM unique. Nous nous engageons à travailler avec les meilleurs pour maintenir notre position de premier constructeur Full Fibre au Royaume-Uni et nous sommes ravis de montrer la voie alors que nous continuons à fournir des connexions réseau de haute qualité aux foyers et aux entreprises à travers le Royaume-Uni. »

Wim te Niet, vice-président des ventes - EMEA, EXFO: « Openreach a été l'une des premières sociétés à adopter la technologie de monitoring permanente de la fibre optique, qui couvrira à terme tous les foyers du Royaume-Uni. À l'heure actuelle, le taux de pénétration de la couverture FTTH/B au Royaume-Uni est de 18%2, et Openreach a un plan audacieux de déploiement de la fibre optique à des millions de foyers et d'entreprises. Nous observons une tendance similaire sur d'autres marchés européens clés, comme l'Allemagne. Je pense que les opérateurs de réseau de toute l'Europe suivront bientôt l'exemple d'Openreach pour garantir une installation correcte du premier coup, réduire les défaillances au moment de la mise en service et diminuer considérablement le nombre de visites de service des techniciens. Quant aux marchés à fort taux de pénétration de la couverture FTTH/B, les opérateurs du secteur des communications découvrent qu'ils ont besoin d'outils de monitoring automatisés évolués pour garantir une expérience client supérieure. La solution innovante Nova Fiber d'EXFO leur fournit cette capacité. »

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, du monitoring en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

Openreach en bref

Openreach Limited est la société de réseaux numériques du Royaume-Uni. Ses 35 000 employés œuvrent dans chaque collectivité pour relier les foyers, les écoles, les magasins, les banques, les hôpitaux, les bibliothèques, les antennes de téléphonie mobile, les diffuseurs, les gouvernements et les entreprises - petites et grandes - au monde. Notre mission est de construire le meilleur réseau possible, avec un service de la plus haute qualité, en veillant à ce que tous les habitants du Royaume-Uni soient connectés. Nous travaillons pour le compte de plus de 620 fournisseurs de communications tels que SKY, TalkTalk, Vodafone, BT et Zen, et notre réseau à large bande à fibre optique est le plus grand du Royaume-Uni. Plus de 27,5 millions de locaux au Royaume-Uni y sont connectés. Au cours de la dernière décennie, nous avons investi plus de 14 milliards de livres sterling dans notre réseau et, avec une longueur supérieure à 185 millions de kilomètres, il est maintenant assez long pour faire 4 617 fois le tour de la planète. Aujourd'hui, nous construisons un réseau à large bande encore plus rapide, plus fiable et plus évolutif, qui sera la plate-forme numérique du Royaume-Uni pour les décennies à venir. Nous progressons vers notre objectif FTTP, qui est que 20 millions de locaux soient connectés à notre réseau d'ici le milieu ou la fin des années 2020. Nous avons également engagé plus de 3 000 ingénieurs stagiaires au cours de l'exercice qui se termine pour nous aider à construire ce réseau et à fournir un meilleur service dans tout le pays. Openreach est une division à part entière, hautement réglementée et administrée de façon indépendante, de BT Group. Plus de 90 % de nos revenus proviennent de services réglementés par l'Ofcom et toute entreprise peut accéder à nos produits à des modalités et à des prix équivalents. Pour l'année se terminant le 31 mars 2020, Openreach a déclaré des revenus de 5,1 milliards de livres sterling.

Pour plus d'information, visitez le site www.openreach.co.uk.

Courriel : [email protected]

Énoncés prospectifs- EXFO

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et nous avons l'intention que ces déclarations prospectives soient soumises aux règles de sécurité créées par celles-ci. Les déclarations prospectives sont des déclarations autres que des informations historiques ou des déclarations de l'état actuel. Des mots tels que peut, s'attendre, croire, planifier, anticiper, avoir l'intention, pourrait, estimer, continuer ou des expressions similaires ou le négatif de ces expressions sont destinés à identifier des déclarations prospectives. En outre, toutes les déclarations qui font référence à des attentes, des projections ou d'autres caractérisations d'événements et de circonstances futurs sont considérées comme des déclarations prospectives. Ils ne sont pas des garanties de performances futures et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, l'incertitude macroéconomique, à savoir l'impact de la pandémie de coronavirus sur nos employés, nos clients et nos opérations mondiales, y compris la capacité de nos fournisseurs à respecter les besoins en matières premières et les services et notre capacité à fabriquer et à livrer nos produits et services à nos clients; les effets des mesures d'urgence liées aux périodes d'isolement pour les personnes dans les zones touchées, les restrictions de verrouillage imposées par les gouvernements nationaux aux entreprises dans les pays où nous opérons et avons des employés, et les limitations de déplacements pour attirer de nouveaux clients et servir les clients existants; détérioration des conditions financières et de marché ainsi qu'une récession potentielle; les guerres commerciales et notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons; les dépenses en capital et les niveaux de déploiement du réseau dans l'industrie des communications (y compris notre capacité à adapter rapidement les structures de coûts au niveau d'activité prévue et notre capacité à gérer les niveaux de stocks avec la demande du marché); les conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché futures; consolidation sur les marchés mondiaux des solutions de test, de surveillance et d'analyse des communications et concurrence accrue entre les fournisseurs; capacité à adapter notre future offre de produits aux évolutions technologiques futures; visibilité limitée en ce qui concerne le calendrier et la nature des commandes des clients; retard dans la comptabilisation des revenus en raison de cycles de vente plus longs pour des systèmes complexes impliquant l'acceptation des clients; fluctuations des taux de change; concentration des ventes; la publication et l'acceptation sur le marché de nos nouveaux produits et autres produits à venir en temps opportun; notre capacité à développer avec succès des opérations internationales et à mener des affaires à l'international; et la rétention du personnel technique et de gestion clé. Les hypothèses relatives à ce qui précède impliquent des jugements et des risques, qui sont tous difficiles ou impossibles à prévoir et dont beaucoup échappent à notre contrôle. D'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur notre rendement et nos activités futures sont détaillés dans notre rapport annuel, sur formulaire 20-F, et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous pensons que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables sur la base des informations dont nous disposons actuellement, mais nous ne pouvons pas vous garantir que les attentes s'avéreront correctes. Par conséquent, vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date de ce document. Sauf si requis par la loi ou les réglementations applicables, nous ne nous engageons à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour l'un d'entre eux pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce document.



1 Sondage Omnia auprès des opérateurs : efficacité des tests et des mesures (2020) 2 Données tirées du récent rapport Ofcom Connected Nations 2020

Vance Oliver, Directeur, Relations avec les investisseurs, (418) 683-0913, ext. 23733

