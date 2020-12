Une solution inédite qui se différencie par la création de nouvelles possibilités de revenus et qui réduit les pertes d'abonnés

QUÉBEC, le 3 déc. 2020 /CNW/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en test, monitoring et analyse de l'industrie des communications, a lancé aujourd'hui la solution de monitoring vidéo Nova active over-the-top (OTT). Cette solution, qui constitue une première, permettra aux fournisseurs de services de détecter et de diagnostiquer automatiquement la cause première des problèmes de diffusion vidéo (streaming) dès leur apparition et d'identifier leur origine, qu'elle soit dans leurs réseaux ou non. Ceci est essentiel considérant que la vidéo représente plus de 65 % du trafic actuel des réseaux de communication et passera à plus de 90 % dans les réseaux 5G d'ici 2024.

Les problèmes de diffusion vidéo sont la principale source de désabonnement1 de la clientèle liée au réseau. Ceci représente plusieurs millions de dollars pour les opérateurs2. De plus, les consommateurs attribuent principalement leurs problèmes de qualité d'expérience (QoE) aux fournisseurs de services3, même si environ la moitié de tous les problèmes de qualité vidéo proviennent de l'extérieur de leurs réseaux et sont hors de leur contrôle4.

En conséquence, les fournisseurs de services ont des volumes importants de désabonnement et sont incapables de monétiser efficacement les services vidéo OTT. Le concept des applications over-the-top (OTT), où les services sont offerts en utilisant les infrastructures physiques d'autres fournisseurs, ne permet pas tirer parti pleinement de la qualité d'expérience en tant que différentiateur. Que l'origine des problèmes soit reliée à l'appareil d'un client, un réseau WiFi défaillant ou un centre de données d'un fournisseur de contenu vidéo, la réputation des fournisseurs est en jeu et par conséquent, leurs revenus.

La solution de monitoring vidéo Nova Active OTT d'EXFO donne désormais aux opérateurs de réseaux mobiles, aux fournisseurs de services Internet et de contenu les moyens de détecter, segmenter, classer et diagnostiquer la cause première des problèmes de diffusion vidéo dès qu'ils commencent. Pour la première fois, les fournisseurs de services seront en mesure de déterminer si des problèmes tels que le gel, la mise en mémoire tampon ou le décalage proviennent de leur réseau, de la plateforme vidéo, de l'appareil de l'usager ou d'un fournisseur de vidéo comme YouTube ou Netflix.

« Alors que nous comptons tous de plus en plus sur la diffusion vidéo pour travailler, apprendre et socialiser, la qualité des services vidéo over-the-top n'a jamais été aussi importante. Mais jusqu'à présent, les fournisseurs de services n'avaient pas accès à la technologie leur permettant d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de diffusion vidéo, que ce soit sur des appareils mobiles, au travail ou à la maison », a déclaré Abdelkrim Benamar, vice-président de l'assurance des services, des systèmes et des services d'EXFO. « La solution unique d'EXFO donnera aux fournisseurs de services la possibilité de localiser rapidement la source de ces problèmes, de résoudre les problèmes de qualité vidéo pour les utilisateurs et de saisir l'opportunité croissante qu'elle représente. »

« Les solutions de surveillance vidéo existantes sont généralement coûteuses, gourmandes en ressources informatiques et adaptées aux applications de diffusion de contenu. L'industrie a besoin de monitoring vidéo en temps réel pour comprendre d'où proviennent la majorité des problèmes », a déclaré Gorkem Yigit, analyste principal pour les programmes de recherche sur les stratégies d'infrastructure réseau et les plates-formes multimédias d'Analysys Mason. « L'approche d'EXFO est conçue pour résoudre ce problème avec une approche innovante qui offre une visibilité sur la qualité vidéo, les performances du réseau et leurs relations, afin que les fournisseurs puissent optimiser l'expérience usager avec les moyens qu'ils contrôlent. »

Nova Active OTT fait partie intégrante de la solution de monitoring Nova Active et de la plate-forme Nova Adaptive Service Assurance. À l'aide d'une technique en instance de brevet qui mesure l'expérience de diffusion vidéo sans compromettre la confidentialité des usagers, les opérateurs peuvent identifier, classer et localiser avec précision les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. La nouvelle solution résout les retards d'analyse et de décryptage des mégadonnées, ce qui permet aux équipes d'exploitation d'établir des priorités et de prendre des mesures immédiates.

Les principaux avantages de la solution comprennent:

Visibilité de bout en bout des services OTT.

Soutien des objectifs des opérateurs pour l'évolution de la 5G.

Outils nécessaires aux opérateurs pour gérer l'explosion des services vidéo OTT.

Plateforme extensible pour suivre le rythme des services OTT en constante évolution.

Solution entièrement sûre et privée.

Monitoring de la qualité vidéo en temps quasi réel (par seconde de génération VQS).

Plus d'informations sur la solution sont disponibles sur EXFO.com.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

