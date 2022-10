Ce financement permettra à EXFO de mettre sur pied le Centre d'excellence 5G, à Montréal, et de créer 50 emplois spécialisés

QUÉBEC, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui les retombées attendues d'un financement fédéral de 15,9 millions de dollars, notamment l'accélération du développement de la technologie 5G et la création d'emplois. Grâce à cette contribution, EXFO établira un centre d'excellence 5G à Montréal et créera 50 emplois spécialisés, la plupart situés à Montréal.

Cet apport financier, octroyé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre de son Fonds stratégique pour l'innovation, a été annoncé aujourd'hui au bureau montréalais d'EXFO par Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associée des Finances.

« Nous sommes ravis de recevoir ce financement du gouvernement fédéral, grâce auquel EXFO mettra à profit les technologies avancées de l'infonuagique, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour accélérer le développement de solutions permettant de produire des données plus précises, et de prédire et détecter de façon automatisée les problèmes et les pannes dans les réseaux 5G », a déclaré Philippe Morin, PDG d'EXFO. « À terme, nos innovations aideront les fournisseurs de services du Canada et d'ailleurs à déployer leurs réseaux 5G avec une rapidité et une efficacité sans précédent. »

Les nouveaux emplois ainsi créés attireront des talents de calibre mondial - chercheurs, scientifiques des données et spécialistes en logiciels et en télécommunications dans les domaines de la 5G, de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'infonuagique.

« Le secteur canadien de l'IA est déjà de classe mondiale et s'améliore encore avec l'investissement annoncé aujourd'hui. Notre gouvernement continuera de promouvoir et d'accélérer la mise au point de solutions novatrices qui génèrent de la croissance économique et procurent des emplois aux Canadiens. C'est pourquoi nous contribuons à des projets comme celui-ci, qui permettra de créer l'une des premières solutions mondiales de réseau automatisé basé sur l'IA pour la technologie 5G. Nous soutiendrons toujours les technologies conçues ici même au pays et ferons en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial dans ce domaine », a déclaré Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

La 5G est au cœur des transformations des réseaux à l'échelle mondiale, à l'heure où les fournisseurs de services s'efforcent d'accroître leur couverture afin d'offrir une connectivité sans faille à tous les usagers. La demande placée sur les réseaux augmente sans cesse pour toutes sortes d'utilisations, de la diffusion continue en direct d'événements au télétravail en passant par les vidéoconférences et les jeux en ligne. La fiabilité des infrastructures et des services de communication est donc plus cruciale que jamais, et EXFO travaille à faire en sorte que le monde connecté réponde aux attentes les plus élevées.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir une visibilité accrue et de l'information de qualité supérieure sur les performances du réseau, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur plus de 35 années d'innovation, le mélange unique d'équipements, de logiciels et de services d'EXFO permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la 5G, et ici pour connaître les solutions de tests 5G d'EXFO.

SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Jessica Rousseau, TACT PR, 438 396-8288, [email protected]