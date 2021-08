QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (« EXFO » ou la « Société ») (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) est heureuse d'annoncer que les opérations aux termes du plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui avait été annoncé précédemment et qui implique la Société et 11172239 Canada Inc., une société sous le contrôle de Germain Lamonde, (l'« acheteuse ») ont été réalisées plus tôt aujourd'hui (l'« arrangement »). Aux termes du plan d'arrangement, l'acheteuse a fait l'acquisition de toutes les actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation d'EXFO, sauf les actions avec droit de vote subalterne détenues par l'acheteuse pour une contrepartie au comptant de 6,25 $ US par action.

La contrepartie pour les actions d'EXFO a été versée à AST Trust (Canada), en sa qualité de dépositaire aux termes de l'arrangement, et elle sera remise aux anciens actionnaires le plus tôt possible après la date des présentes (ou, dans le cas des actionnaires inscrits, le plus tôt possible après qu'une lettre d'envoi dûment remplie et signée ait été reçue par le dépositaire, accompagnée du ou des certificats d'actions et/ou du ou des avis du système d'inscription direct (SID) représentant les actions qu'ils détenaient).

« Alors que nous entamons un nouveau chapitre dans la longue histoire d'EXFO, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à nos actionnaires, clients et employés à travers le monde entier pour votre soutien et votre confiance sans faille dans notre transaction de fermeture de capital », a déclaré Germain Lamonde, fondateur et actionnaire majoritaire d'EXFO. « EXFO s'est bâti une excellente réputation en tant qu'innovateur et partenaire de choix avec un soutien et un service de premier ordre à l'échelle mondiale. Bien qu'un concurrent ait créé du bruit inutile au cours de ce processus de privatisation dans le but de réduire l'environnement concurrentiel, j'aimerais rassurer tous les clients qu'EXFO émerge plus fort et plus déterminé que jamais à continuer à faire la différence dans vos réseaux tout en élargissant notre leadership dans les tests de télécommunications et l'industrie d'assurance de service. »

EXFO et l'acheteuse effectueront une fusion verticale simplifiée le ou vers le 1er septembre 2021, l'acheteur et EXFO continuant de former une seule société sous le nom « EXFO Inc. »

En conséquence de la transaction, les actions avec droit de vote subalterne seront volontairement radiées sous peu de la cote de la Bourse de Toronto et du NASDAQ. De plus, Germain Lamonde a l'intention de faire en sorte qu'EXFO soumette une demande pour cesser d'être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, de faire en sorte qu'EXFO dépose une attestation et un avis sur formulaire 15 auprès de la SEC afin de suspendre ses obligations de divulgation continue en vertu des lois sur les valeurs mobilières américaines, et de autrement mettre fin aux exigences de divulgation publique d'EXFO.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Il contient également des déclarations prospectives au sens attribué à l'expression « forward-looking statements » dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et il est de notre intention que ces déclarations prospectives soient assujetties aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne renferment aucun renseignement historique et qui ne sont aucunement liées à la situation actuelle. On reconnaît les déclarations prospectives à l'utilisation de mots ou d'expressions comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « à l'intention de », « pourrait », « estime » et « continue », d'expressions similaires ou de leur forme négative. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par EXFO, mais sont assujettis à certains risques et certaines incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté d'EXFO, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. EXFO décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications à l'échelle mondiale. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et de l'information exhaustive relative aux abonnés. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4 G/LTE et la 5G. Nos clients comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse de mégadonnées pour garantir la performance de leur entreprise. Après plus de 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, les 1 900 employés d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays, notamment en laboratoire, sur le terrain et dans des centres de données.

