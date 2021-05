EXFO présente le premier analyseur de spectre de RF 5G modulaire et portable de l'industrie

Simplifier et accélérer les tests de RF des réseaux 4G/LTE et 5G

QUÉBEC, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en tests, en monitoring et en analytique du secteur des communications, a lancé aujourd'hui le 5GPro Spectrum Analyzer, la seule solution modulaire de test des radiofréquences (RF) portable qui fournit une visibilité exacte des environnements 4G/LTE et 5G NR et permet d'analyser les FR1 (bandes de fréquences inférieures à 6 GHz) et les FR2 (ondes millimétriques) à l'aide d'une seule solution évolutive sur le terrain.

Les opérateurs de réseaux mobiles doivent prendre en charge et gérer les étapes du déploiement des nouveaux réseaux 5G ainsi que les installations des réseaux 4G/LTE existantes. Parallèlement, la densification des réseaux cellulaires et les innovations liées à la 5G, notamment la formation de faisceaux, le MIMO massif, le nouveau spectre des ondes millimétriques et les bandes CBRS/C, complexifient l'environnement des RF dans lequel les opérateurs de réseau et les techniciens sur le terrain évoluent. Cela crée de nouveaux défis opérationnels importants et démontre la nécessité de mettre en place des processus de test novateurs.

Le 5GPro Spectrum Analyzer est le premier analyseur de spectre de RF évolutif et optimisé destiné aux techniciens sur le terrain de l'industrie. Sa conception compacte offre un juste équilibre entre fonctionnalité et portabilité tout en permettant d'obtenir des mesures de RF précises grâce à la caractérisation sans fil (OTA) des antennes. Sa conception simple permet aux techniciens sur le terrain et aux entrepreneurs de cerner et de résoudre facilement les problèmes et de terminer les travaux plus rapidement.

« Les opérateurs de réseau ont besoin de solutions qui peuvent les aider à fournir des services 5G fiables à leurs clients, rapidement et efficacement - et c'est exactement ce qu'offre le 5GPro Spectrum Analyzer » a affirmé Stéphane Chabot, vice-président, tests et mesures, d'EXFO. Nous avons appliqué notre expertise acquise sur le terrain aux tests de RF afin de créer une solution innovante et modulaire, en mesure de s'adapter à la transformation des réseaux. C'est une solution qui aidera les techniciens à résoudre des problèmes de RF avant qu'ils aient un impact sur la capacité du réseau, la qualité du service, la qualité de l'expérience (QoE) des abonnés ou les revenus. »

Le 5GPro Spectrum Analyzer d'EXFO est offert avec la solution portable de terrain FTB 5Gpro pour une solution complète de validation des réseaux 4G et 5G. Outre les tests de RF, le FTB 5GPro prend en charge l'inspection et la caractérisation des fibres optiques, les interfaces CPRI/eCPRI/O-RAN, l'analyse de spectre RF sur CPRI, Ethernet (jusqu'à 100 Go) ainsi que la temporisation et la synchronisation. Cette solution complète réduit le nombre d'appareils que les techniciens sur le terrain doivent transporter, ce qui permet d'accélérer l'exécution des travaux et de réduire le coût global de possession pour les opérateurs de réseaux et les entrepreneurs.

Principales caractéristiques et principaux avantages du 5GPro Spectrum Analyzer :

première solution de test de RF évolutive sur le terrain : aucun temps d'indisponibilité dû aux mises à niveau en usine;

la seule solution de test de RF modulaire de l'industrie : possibilité d'analyser au départ les FR1, puis d'analyser les FR2 en fonction de l'évolution des besoins;

prise en charge de l'analyse du spectre en temps réel dans une largeur de bande allant jusqu'à 100 MHz, analyse de la démodulation et de la formation de faisceaux de la 5G NR, ainsi que l'analyse des signaux LTE et des réseaux duplex à séparation temporelle (TDD);

permet de gagner du temps en simplifiant les tests de RF grâce à une interface graphique intelligente optimisée pour l'utilisateur et à la détection intelligente des pics en instance de brevet;

intégration transparente infonuagique pour une gestion centralisée des flux de travail et le partage des résultats.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, les fabricants d'équipements et les fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 30 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

