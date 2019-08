EXFO présente à la conférence de croissance Canaccord Genuity

QUÉBEC, le 1er août 2019 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO), (TSX: EXF), les experts en test, monitoring et analyse de l'industrie des communications, annonce que Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO, prendra la parole au nom de l'entreprise à la conférence de croissance Canaccord Genuity, à Boston, le 8 août prochain à 13 h (HE).

M. Morin expliquera sommairement à l'assemblée d'investisseurs institutionnels la proposition d'investissement, les débouchés commerciaux et les avantages concurrentiels d'EXFO. Son exposé sera diffusé en direct au www.EXFO.com, dans la section Investisseurs. Il sera également archivé pendant un certain temps.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Conférence de croissance Canaccord Genuity, Boston , le 8 août 2019 à 13 h (HE) (webdiffusion : www.EXFO.com/investisseurs)

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ: EXFO,TSX: EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Vance Oliver, Directeur - relations avec les investisseurs, (418) 683-0913, poste 23733, vance.oliver@exfo.com

