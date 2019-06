QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) les experts en test, monitoring et analytique de l'industrie des communications, annonce le lancement d'Optical XplorerMC, le premier multimètre à fibre optique (MFO). Optical Xplorer simplifie les tests de fibre optique pour les techniciens de première ligne, qu'ils soient débutants ou experts, et accélère considérablement le processus tout en leur permettant d'accomplir plus de tâches sur le terrain. L'appareil vérifie les liens optiques en quelques secondes et, si des défauts sont soupçonnés, il les trouve et les identifie automatiquement. EXFO a dévoilé simultanément cette nouvelle catégorie de produit au plus important salon professionnel consacré au câble à large bande en Europe, ANGA COM,et lors du principal événement nord-américain pour les professionnels de la fibre à large bande, Fiber Connect.

EXFO lance une nouvelle catégorie de solutions de tests de fibre optique : Optical Xplorer(MC), le premier multimètre à fibre optique. (Groupe CNW/EXFO inc.)

Une approche révolutionnaire des tests de fibre de première ligne

Optical Xplorer est beaucoup plus qu'une version améliorée d'un outil de test existant - c'est une toute nouvelle façon d'installer, de mettre en service et de réparer la fibre. Cet assistant professionnel extrêmement intuitif accroît l'efficacité du technicien de première ligne, assure une meilleure qualité de réseau et réduit au minimum les retards et les coûts associés à l'escalade des problèmes au technicien expert.

« Optical Xplorer s'appuie sur plusieurs technologies en attente de brevets et marque un tournant dans le monde des tests de fibre », explique Stephen Bull, Vice-président, recherche et développement d'EXFO. « C'est le type d'innovation que seule EXFO, grâce à son expertise inégalée en fibre optique, pouvait créer, mettre au point et commercialiser. »

Un besoin urgent de transformer les procédures de tests pendant le déploiement de la fibre

Les opérateurs en télécommunications subissent de la pression pour déployer plus de fibre optique de qualité, plus rapidement et à moindre coût, afin de répondre à la demande de bande passante toujours grandissante et de se préparer à l'arrivée de nouvelles technologies comme la 5G. Face à la complexité des procédures de test, la nécessité de sous-traiter et la pénurie de techniciens de première ligne expérimentés, les opérateurs et les entrepreneurs ont du mal à obtenir un bon retour sur investissement (RSI) tout en assurant un déploiement conforme des réseaux, et ce, du premier coup.

« Trop souvent, les techniciens de première ligne sont équipés d'appareils de tests qui constituent un compromis entre le coût, la complexité et la fonctionnalité », indique Stéphane Chabot, Vice-président, tests et mesures d'EXFO. « Conscients des défis auxquels doivent faire face nos clients, nous avons développé une nouvelle solution de tests de fibre optique révolutionnaire, facile à utiliser et expressément conçue pour les techniciens sur le terrain, peu importe leur niveau d'expertise. Optical Xplorer aidera les opérateurs et les entrepreneurs à accélérer leur retour sur investissement, en améliorant leur taux d'installation réussie dès la première fois et à accroître la satisfaction de leur clientèle, en dotant leurs techniciens d'un outil spécialement créé pour eux qui allège les procédures de test. »

Optical Xplorer propose trois innovations technologiques clés :

Réduction du coût total de possession grâce à l'étalonnage valide à vie et aux connecteurs remplaçables sur le terrain. Les coûts cachés d'un produit durant son cycle de vie constituent une part importante, quoique parfois négligée, de son coût total de possession. La calibration à vie et le connecteur optique breveté Click-Out MC d'Optical Xplorer permettent de réduire le temps d'indisponibilité de l'appareil ainsi que la logistique associée à l'entretien et aux réparations effectuées en usine.

Les coûts cachés d'un produit durant son cycle de vie constituent une part importante, quoique parfois négligée, de son coût total de possession. La calibration à vie et le connecteur optique breveté Click-Out d'Optical Xplorer permettent de réduire le temps d'indisponibilité de l'appareil ainsi que la logistique associée à l'entretien et aux réparations effectuées en usine. Gain de temps en explorant uniquement les liens fautifs. La fonction Fault Xplorer MC se lance automatiquement durant le processus de vérification des liens optiques et explore plus en détails les liens suspicieux, éliminant ainsi les doutes tout en réduisant la durée des tests.

La fonction Fault Xplorer se lance automatiquement durant le processus de vérification des liens optiques et explore plus en détails les liens suspicieux, éliminant ainsi les doutes tout en réduisant la durée des tests. Validation de la qualité des liens en quelques secondes en attribuant une cote de 1 à 5 étoiles. Avec la fonction intégrée EXFO AdvisorMC, les techniciens bénéficient de plus de 30 années d'expertise en fibre optique et des algorithmes sophistiqués d'EXFO simplement en appuyant sur un bouton qui attribue une cote aux liaisons optiques selon les meilleures pratiques en vigueur dans l'industrie.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays, œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

Dossier de presse incluant démonstration vidéo et photos :

https://exfo-my.sharepoint.com/:f:/p/anne_douville/Elqpvg91fIZNviloxOjQC-UBJUluKpjnpF3FluZPqMmTUg?e=iwTPCQ

SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Anne Douville, Responsable des relations publiques, 418-683-0913, poste 23463, 418-554-0389, anne.douville@exfo.com; Vance Oliver, Directeur, Relations avec les investisseurs, 418-683-0913, poste 23733, vance.oliver@exfo.com

Related Links

www.exfo.com