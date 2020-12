Une inspection de premier ordre pour remédier à la principale cause de défaillance des réseaux

QUÉBEC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF), société experte en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a lancé aujourd'hui une nouvelle sonde d'inspection de fibre optique conçue pour grandement améliorer les tests des connecteurs multivoies dans les centres de données et autres réseaux de communications.

Avoir la possibilité d'inspecter rapidement et facilement les connecteurs est plus important que jamais puisque que les opérateurs passent actuellement aux réseaux à 400/800 Gbit/s et aux services mobiles 5G. Une recherche1 a montré que la principale cause de défaillance des réseaux est la contamination des connecteurs et que 80 % des opérateurs de réseaux disent avoir des problèmes de connecteurs. Avec les connecteurs multivoies, une seule défaillance de connecteur peut provoquer des pannes majeures. Les liaisons multivoies généralement utilisées pour acheminer le trafic à haut débit sont particulièrement sensibles aux défectuosités de connecteurs.

« Notre objectif, en concevant la FIP-500, était de régler les principaux problèmes des réseaux, dont le débit augmente sans cesse. Les connecteurs sont le point faible, surtout dans les cas où le débit et la densité du trafic sont élevés, car un connecteur contaminé peut alors entraîner de graves problèmes de réseau. Pourtant, il n'y a jamais eu de solution de test de connecteur MPO rapide et efficace, explique Stéphane Chabot, vice-président, tests et mesures, d'EXFO. S'ils ne disposent pas des bons outils, on peut comprendre que les gens soient tentés de laisser tomber l'inspection et de brancher en se croisant les doigts. Les techniciens ont besoin d'une solution de test d'extrémité rapide, précise et pratique pour les centaines de milliers de connecteurs multivoies intégrés dans les réseaux du monde entier. »

La FIP-500 est la solution la plus rapide sur le marché. Avec un haut niveau d'automatisation et la meilleure conception optique de sa catégorie, elle produit toujours des résultats fiables et répétables. Bien qu'elle ait été conçue pour les tests de connecteurs MPO, la FIP-500 convient autant aux tests de connecteurs monovoies que multivoies.

Voici les principaux avantages de la sonde pour connecteurs MPO FIP-500 :

des tests toujours précis et reproductibles

le processus d'inspection de connecteurs MPO le plus rapide du marché, soit moins de 10 secondes pour une inspection complète de connecteur MPO-12 avec enregistrement des résultats

un fonctionnement sans bouton et une automatisation qui facilite l'utilisation et permet un gain de temps

un remplacement de la pointe d'une facilité sans égale lors du passage d'un type de connecteur à l'autre ou d'un connecteur monovoie à un connecteur multivoie (par exemple, d'un connecteur monovoie LC à un connecteur MPO) grâce au mécanisme de connexion rapide

un faible coût de possession puisqu'elle est munie par défaut de pointes longues, d'un mécanisme de changement de pointe et d'un niveau d'automatisation suffisant pour pouvoir être utilisée sans formation

la rentabilité comparativement aux options offertes actuellement

En tant que pionnier dans le domaine des tests de fibres optiques, EXFO tient à innover pour rendre le processus d'inspection plus efficace.

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de surveillance et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Ils comptent sur nos équipements, logiciels et services uniques pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analytique des données massives, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritables partenaires de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de 35 ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur, notamment les laboratoires, les équipes d'ingénierie et les centres de données.

