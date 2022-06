Les deux entreprises outillent les fournisseurs de services pour le monitoring et l'évaluation de la performance réseau en temps réel

QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui que sa solution Active u-Verifier a été testée et validée sur la plateforme de gestion de conteneurs SUSE Rancher, le système d'orchestration de conteneurs Kubernetes pour entreprises en source libre. Ensemble, ces technologies permettront aux fournisseurs de services de communications (FSC) et aux réseaux d'entreprise dotés d'applications critiques de mieux comprendre la performance en temps réel de leurs réseaux, dans l'ensemble des fonctions virtuelles et infonuagiques. Les FSC pourront alors prendre toute mesure corrective nécessaire avant que les malfonctionnements compromettent l'expérience de leurs abonnés et se répercutent sur les revenus essentiels générés par leurs réseaux 5G.

Par cette collaboration, les deux entreprises souhaitent aplanir des irritants importants pour les FSC. En effet, selon les résultats de la plus récente recherche conjointe de Heavy Reading et EXFO, 69 % des FSC sont d'avis que la détection et la corrélation des défauts dans les réseaux 5G sont plus complexes pour les infrastructures infonuagiques que pour les réseaux traditionnels hors nuage. De plus, 74 % des FSC pensent que c'est le manque de visibilité ou d'accès aux outils nécessaires qui complique la corrélation des défauts dans les infrastructures infonuagiques. Enfin, un FSC sur cinq estime que la localisation des défauts à un domaine de liaison 5G autonome ou non autonome précis requiert plus de 75 % du temps de résolution total. Par comparaison, seuls 4 % des FSC pensent que c'est le cas pour les réseaux 4G.

C'est pour s'attaquer à ces difficultés qu'EXFO a conçu Active u-Verifier, une solution d'assurance de services infonuagique automatisée qui déploie, contrôle et met à l'échelle des sondes sur demande de façon adaptative. Avec l'orchestration de SUSE Rancher, Active u-Verifier d'EXFO pourra être déployée sur tout le trajet du service réseau et ainsi offrir une visibilité complète des performances réseau dans l'ensemble des fonctions virtuelles et infonuagiques. Grâce à un riche catalogue de tests, la solution fonctionne comme un générateur de test qui permet aux FSC d'effectuer la segmentation de réseau et les tests de maillage dont ils ont besoin. Ils peuvent ainsi vérifier la performance réseau et le niveau de service.

« Nous vivons dans un monde hyperconnecté, et la pile réseau ne cessera de se transformer », affirme Richard Card, chef mondial, marché mondial des télécommunications de SUSE. « Les technologies mobiles comme la 5G sont essentielles pour connecter les utilisateurs finaux aux appareils, services et autres, et les fournisseurs de services doivent répondre à des attentes plus élevées quant à la gestion de la performance réseau et à la rapidité de résolution des problèmes, que leur infrastructure soit virtualisée ou non. La combinaison de la solution novatrice de tests actifs d'EXFO et du système de gestion Kubernetes de pointe de SUSE Rancher constitue la solution idéale, car elle donnera aux fournisseurs de services un portrait complet de leur réseau, de l'état du service et de la résolution des problèmes. »

« Cette initiative de couplage de la solution de tests actifs d'EXFO avec le système de gestion Kubernetes pour entreprises de télécoms de SUSE Rancher témoigne d'un engagement accru à fournir une solution de tests actifs de premier plan pour le monitoring de la performance réseau », souligne Claudio Mazzuca, vice-président, partenariats et alliances stratégiques chez EXFO. « Puisque la solution permet d'obtenir une visibilité totale de la performance réseau et de détecter et corriger en temps réel les problèmes touchant les abonnés, le processus de monitoring du réseau et d'assurance de services est simplifié, et la pression sur les fournisseurs de service, allégée. Ces derniers peuvent donc efficacement monitorer et optimiser leur réseau et leurs services 5G, un objectif central du volet d'assurance de services adaptative d'EXFO. »

