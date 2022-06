La plateforme d'assurance de services adaptative d'EXFO et les capacités d'observabilité des plateformes d'Intel améliorent l'expérience de la 5G grâce à une visibilité de toute la pile

QUÉBEC, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution avant-gardiste, conçue de concert avec Intel, qui aidera les opérateurs de réseaux 5G à détecter et à corréler les problèmes de dégradation du service. La solution permet d'automatiser l'assurance des services infonuagiques, que les défauts prennent source dans les couches réseau ou service ou dans l'infrastructure réseau infonuagique.

Dans la plus récente recherche conjointe de Heavy Reading et EXFO1, 81 % des opérateurs participants s'attendaient à ce que la correction des défauts soit plus difficile pour les réseaux 5G que pour les réseaux 4 G. De même, 69 % étaient d'avis que la détection et la corrélation des défauts sont plus difficiles pour les réseaux infonuagiques, et 74 % ont affirmé que le manque d'outils d'assurance de services conçus pour les infrastructures en nuage les oblige à se tourner vers des processus manuels.

La solution d'assurance de la pile complète d'EXFO combine sa plateforme existante d'assurance de services adaptative (ASA) et la capacité d'observabilité des plateformes fournie par Intel pour combler les lacunes de visibilité des infrastructures infonuagiques et des couches réseau et service. La visibilité ainsi obtenue couvre l'entièreté des fonctions des réseaux des opérateurs. Ces derniers peuvent connaître l'état de fonctionnement de l'infrastructure en nuage sous-jacente à partir de la puce, et isoler ou corréler les défauts dans l'ensemble des domaines réseau. Ensemble, les technologies d'EXFO et d'Intel accélèrent la résolution des défauts et éliminent les problèmes de déni de responsabilité des domaines.

Les processeurs évolutifs IntelMD Xeon, dotés d'accélérateurs intégrés de l'intelligence artificielle et de la virtualisation des fonctions réseau, propulsent l'expérience 5G, tandis que la solution d'analyses télémétriques des plateformes d'IntelMD produit une image détaillée du fonctionnement de l'infrastructure infonuagique. Les opérateurs peuvent « observer » directement le cœur même de l'infrastructure de la plateforme sous-jacente et évaluer les données sur son fonctionnement, notamment grâce à des vérifications de l'état, de l'usage, de la congestion, de la consommation d'énergie et de la configuration. Par l'adoption du projet de télémétrie en source libre de la CNCF, appelé OpenTelemetry2, Intel offre à l'industrie une méthode de déploiement normalisée qui lui fera bénéficier des avantages de l'observabilité des infrastructures.

« La virtualisation des réseaux est un processus évolutif qui a commencé avec la 4G pour réellement s'ancrer avec la 5G. Cependant, la gestion des accords sur les niveaux de service s'est grandement complexifiée, surtout pour les opérateurs qui ne sont pas propriétaires de l'infrastructure, puisqu'il faut couvrir l'ensemble des domaines virtuels et physiques. La solution d'assurance de la pile complète d'EXFO, qui s'intègre à notre plateforme d'assurance de services adaptative, permet donc aux opérateurs de détecter, corréler et résoudre les défauts peu importe l'endroit où ils surviennent, et d'ainsi réduire notablement le délai de résolution », affirme Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO.

« Bien que l'assurance de services pour les réseaux mobiles soit relativement bien comprise, la dimension infonuagique vient compliquer les choses pour la plupart des opérateurs. Vu l'adoption généralisée des solutions propulsées par les processeurs Intel Xeon dans les réseaux centraux, les capacités d'analyses télémétriques des plateformes d'Intel, combinées au projet OpenTelemetry et à la plateforme ASA d'EXFO, fournissent aux opérateurs l'image dont ils ont besoin pour le déploiement de l'assurance de services dans toute leur infrastructure réseau », explique Alex Quach, vice-président et directeur général, division de l'infrastructure filaire et des réseaux centraux d'Intel.

La solution d'assurance de la pile complète d'EXFO repose sur sa technologie d'assurance de services adaptative, qui détecte les événements prenant source dans l'infrastructure et les services des réseaux de communications et se répercutant sur les clients, et procure une visibilité complète des couches réseau 1 à 7. La solution orchestre les interactions en temps réel des différentes sources de données sur la performance, et recueille et analyse de façon dynamique la bonne combinaison de données issues du système, du monitoring et de la télémétrie pour monitorer le réseau en temps réel et guider efficacement les actions nécessaires. Grâce à l'intégration de la source de données de la solution d'analyses télémétriques des plateformes d'Intel, les clients de la plateforme d'assurance de services adaptative d'EXFO - qui traite toutes les sources de données - ont un accès instantané aux indicateurs de performance essentiels concernant leur infrastructure.

La solution d'assurance de la pile complète d'EXFO peut maintenant être déployée par les clients.

