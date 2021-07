QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) (« EXFO » ou la « Société »), après avoir effectué un examen minutieux avec l'aide de ses conseillers juridiques indépendants, et agissant sur la recommandation unanime du comité spécial du conseil d'administration, composé entièrement d'administrateurs indépendants (le « comité spécial »), souhaite clarifier la situation pour les actionnaires et autres parties prenantes concernant la proposition sans engagement et non sollicitée (la « proposition ») de Viavi Solutions Inc. faite le 20 juillet 2021.

Tel que mentionné lors de l'annonce de l'opération de fermeture du capital (retrait de cote en bourse) le 7 juin 2021, et tel qu'il a été réitéré dans des communiqués de presse du 16 juin et du 20 juillet 2021, M. Lamonde (l'« actionnaire détenant le contrôle »), qui contrôle, directement ou indirectement, 61,46 % des actions émises et en circulation d'EXFO et 93,53 % des droits de vote rattachés à la totalité des actions émises et en circulation d'EXFO, a déclaré publiquement et a indiqué au conseil d'administration d'EXFO qu'il n'envisagerait aucune proposition faite par Viavi Solutions Inc. ni aucune autre opération de changement de contrôle.

Conformément à ses obligations fiduciaires, le conseil d'administration d'EXFO, à l'exception de M. Germain Lamonde et de M. Philippe Morin, qui se sont retirés de la réunion du conseil, a soigneusement examiné la proposition de concert avec le comité spécial et leurs conseillers. Compte tenu des déclarations univoques de l'actionnaire détenant le contrôle quant à son rejet de la proposition, le conseil d'administration d'EXFO a conclu qu'il n'irait pas de l'avant avec la proposition puisqu'elle n'est pas raisonnablement susceptible de se réaliser et que, par conséquent, elle ne constitue pas une proposition supérieure au sens de la convention d'arrangement.

L'assemblée extraordinaire des actionnaires visant l'approbation de l'opération de fermeture du capital (retrait de cote en bourse) doit se tenir le 13 août 2021. Des renseignements supplémentaires concernant les modalités et les conditions de l'opération proposée ainsi que les motifs qui sous-tendent les recommandations faites par le comité spécial et le conseil d'administration sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction qui a été déposée et envoyée par la poste aux actionnaires, laquelle, avec la convention d'arrangement, peut être consultée sous le profil d'EXFO à l'adresse www.sedar.com.

Dans le contexte de l'opération, la Société a rempli un formulaire de déclaration d'opération intitulé « Schedule 13E-3 Transaction Statement » (le « formulaire 13E-3 »), qui a été transmis par la poste et a été déposé auprès de la SEC. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DU FORMULAIRE 13E-3 ET DES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DÈS QUE CEUX-CI SERONT ACCESSIBLES, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, L'OPÉRATION ET DES QUESTIONS CONNEXES. En plus de recevoir le formulaire 13E-3 par la poste, les actionnaires pourront obtenir ces documents sans frais sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov), de même que d'autres documents déposés contenant des renseignements concernant la Société, l'opération et des questions connexes.

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ : EXFO;TSX : EXF) développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications dans le monde entier. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et des informations exhaustives relatives aux abonnés. Ils comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse d'importants volumes de données pour garantir la performance de leur entreprise. Après plus de 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, les 1 900 employés d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays en laboratoire, sur le terrain, dans des centres de données et bien d'autres contextes.

