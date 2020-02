EXFO assurera la prestation de services 5G grâce à sa nouvelle plateforme d'automatisation des réseaux intelligente

Nouvelles solutions d'assurance de services requises pour la 5G

Service optimisé par l'IA pour les abonnés, les appareils IdO et les services critiques

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence des tests, du monitoring et de l'analyse de réseaux du secteur des communications, lance Nova Assurance de services adaptative (Nova A|SA), la première plateforme d'automatisation intelligente permettant aux opérateurs de réseaux mobiles d'offrir des services 5G de qualité et fiabilité supérieures.

Pour répondre aux besoins des opérateurs, qui ont moins de 2 % de visibilité sur l'expérience individuelle des utilisateurs, Nova A|SA automatise l'accès aux bonnes données, au bon moment, qui donnent un sens aux immenses volumes de données et font ressortir les « petites données » jusqu'alors invisibles. Unique dans le secteur, la plateforme intègre l'ensemble des couches, des domaines et des sources de données, y compris celles de fournisseurs et du portefeuille de solutions d'assurance de services d'EXFO.

Également lancée aujourd'hui, Nova SensAI, solution d'assurance automatisée en temps réel, agit comme système nerveux central de la plateforme. Première solution du genre, elle utilise l'apprentissage machine pour analyser les couches réseaux pertinentes et fournir aux opérateurs une vue complète de la performance du service. La solution révèle - voire prédit - les incidents précédemment « invisibles ». Elle peut aussi cibler qui est touché par les incidents, savoir où et depuis combien de temps et diagnostiquer la source des problèmes pour une résolution rapide.

Ces solutions ont été conçues par EXFO en partenariat avec ses clients en prévision d'un monde 5G où les appareils connectés, plutôt que les abonnements aux cellulaires, devraient générer 95 % des nouveaux revenus des opérateurs. Selon la GSMA, l'organisation représentant les intérêts des opérateurs mobiles du monde entier, il y aura cinq fois plus d'appareils connectés que d'humains d'ici 2025. Ces nouveaux appareils 5G alimenteront l'industrie 4.0 et optimiseront des applications critiques aussi variées que les communications holographiques en réalité augmentée, le télésuivi de patients en temps réel et les robots de production synchronisés.

De plus, comme la plupart des consommateurs évaluent leur expérience d'une marque par la performance du réseau, il y a là un énorme potentiel de les fidéliser en leur offrant un service 5G à la hauteur de leurs attentes. Mais les opérateurs de réseaux sont actuellement confrontés à des défis sans précédent :

Malgré tous leurs efforts, les opérateurs n'ont pas connaissance de 98,7 % des incidents perturbant l'expérience client. N'ayant à leur disposition que des moyennes de performance et des données agrégées, ils ne sont pas informés des problèmes de chaque abonné et, par conséquent, ne sont pas en mesure d'offrir une expérience de service unique. Ils ont une vue très partielle de la santé et de la performance de leurs réseaux.

Citations :

« Plus d'utilisateurs, plus de connexions, plus d'applications, plus de réseaux alambiqués… ça crée un véritable maelstrom pour les opérateurs, explique Philippe Morin , président-directeur général d'EXFO . En offrant seulement les bonnes données au bon moment, la plateforme d'automatisation intelligente Nova A|SA garantit aux opérateurs une visibilité complète de l'expérience utilisateur et de la performance réseau. Songez-y : les équipes des opérateurs pourraient résoudre les problèmes en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs jours - et même les prévenir carrément. »

EXFO en bref

EXFO (NASDAQ : EXFO,TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des télécommunications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1 900 employés répartis dans plus de 25 pays œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

