Ventes de 71,5 millions $US

Commandes de 69,0 millions $US

Bénéfice net selon les IFRS de 3,6 millions $US , ou 0,06 $US l'action

BAIIA ajusté de 9,9 millions $US , ou 13,9 % des ventes

QUÉBEC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ : EXFO) (TSX : EXF), société experte en tests, monitoring et analytique du secteur des communications, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre terminé le 30 novembre 2020.

« EXFO a livré un fort premier trimestre 2021 comparativement à celui précovid de l'exercice précédent, » se réjouit Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO. « Les ventes et les bénéfices se portent bien, signe que nos solutions hautement distinctives pour les réseaux de fibre optique, d'infonuagique native et de 5G reçoivent un accueil favorable, pendant que nous continuons d'innover pour servir notre clientèle du monde entier et répondre aux besoins en matière de virtualisation des réseaux. Du côté de nos solutions de tests et d'assurance de services, notre carnet de commandes reste bien garni et la demande demeure soutenue, comme en témoigne l'annonce récente de la collaboration avec Openreach, une filiale de BT, pour le déploiement d'une technologie de monitoring de réseau optique. »

Faits saillants du premier trimestre

Ventes . Les ventes ont diminué de 2,8 % d'un exercice à l'autre lors du premier trimestre de l'exercice 2021, principalement en raison des effets négatifs de la pandémie du coronavirus, qui ont été compensé en partie par un niveau plus élevé de dépenses budgétaires de fin d'année civile de la part de fournisseurs de services de communication. Les ventes de la gamme de produits de tests et mesures ont diminué de 9,8 % comparativement au niveau sans précédent de 55,9 millions $ atteint lors du premier trimestre de 2020, alors que les ventes de la gamme de produits d'assurance de services, systèmes et services (ASSS) ont augmenté de 18,6 % d'un exercice à l'autre. Les ventes en Europe , Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et en Asie-Pacifique ont augmenté de 23,3% et 9,2 % respectivement d'un exercice à l'autre, alors que les ventes en Amérique ont diminué de 20,4 %. Le client le plus important d'EXFO a représenté 4,3 % des ventes, contre 12,6 % pour les trois clients les plus importants.





. Les ventes ont diminué de 2,8 % d'un exercice à l'autre lors du premier trimestre de l'exercice 2021, principalement en raison des effets négatifs de la pandémie du coronavirus, qui ont été compensé en partie par un niveau plus élevé de dépenses budgétaires de fin d'année civile de la part de fournisseurs de services de communication. Les ventes de la gamme de produits de tests et mesures ont diminué de 9,8 % comparativement au niveau sans précédent de 55,9 millions $ atteint lors du premier trimestre de 2020, alors que les ventes de la gamme de produits d'assurance de services, systèmes et services (ASSS) ont augmenté de 18,6 % d'un exercice à l'autre. Les ventes en , Moyen-Orient et Afrique (EMOA) et en Asie-Pacifique ont augmenté de 23,3% et 9,2 % respectivement d'un exercice à l'autre, alors que les ventes en Amérique ont diminué de 20,4 %. Le client le plus important d'EXFO a représenté 4,3 % des ventes, contre 12,6 % pour les trois clients les plus importants. Rentabilité. Au premier trimestre de l'exercice 2021, EXFO a généré un bénéfice net selon les IFRS de 3,6 millions $US , ou 0,06 $US l'action, alors que le BAIIA ajusté a atteint 9,9 millions $US , ou 13,9 % des ventes. Le bénéfice net comprenait un montant de 1,4 million $ en subvention salariale après impôts, octroyée en vertu du programme de subvention salariale d'urgence du Canada qui vise à aider les entreprises admissibles aux prises avec les effets négatifs de la pandémie du coronavirus, ainsi qu'un montant de 2,5 millions $ pour un recouvrement d'assurances après impôts en lien avec des pertes sur actifs.

Principales données financières

(en milliers de dollars US)







Trois mois terminés les 30 novembre

2020

2019











Ventes - Tests et mesures 50 473 $

55 947 $ Ventes - Assurance de services, systèmes et services 21 046



17 749

Pertes de change sur les contrats de change à terme (7)



(145)

Ventes totales 71 512 $

73 551 $











Commandes - Tests et mesures 51 248 $

55 009 $ Commandes - Assurance de services, systèmes et services 17 802



15 049

Pertes de change sur les contrats de change à terme (7)



(145)

Commandes totales 69 043 $

69 913 $ Rapport commandes-facturation (commandes/ventes) 0,97



0,95

Bénéfice brut avant amortissement* 41 643 $

43 310 $

58,2 %

58,9 %











Autre information :









Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS 3 554 $

(63) $ Amortissement des actifs incorporels 2 549 $

1 632 $ Charges de rémunération à base d'actions 568 $

487 $ Frais de restructuration 543 $

- $ Effet net d'impôts des éléments ci-dessus (530) $

(249) $ Perte de change 246 $

126 $ BAIIA ajusté* 9 949 $

7 544 $

Revue trimestrielle

Au premier trimestre de l'exercice 2021, les ventes ont atteint 71,5 millions $US, soit une baisse de 2,8 % comparativement à 73,6 millions $US au premier trimestre de 2020.

Au premier trimestre de l'exercice 2021, les commandes ont atteint 69,0 millions $US, soit une baisse de 1,2 % comparativement à 69,9 millions $US au premier trimestre de 2020. Au premier trimestre de l'exercice 2021, le rapport commandes-facturation a été de 0,97.

Au premier trimestre de l'exercice 2021, le bénéfice brut avant amortissement* a été de 58,2 % des ventes, comparativement à 58,9 % au premier trimestre de 2020.

Au premier trimestre de l'exercice 2021, les frais de vente et d'administration se sont élevés à 21,6 millions $US, ou 30,2 % des ventes, comparativement à 24,5 millions $US, ou 33,3 % des ventes, au premier trimestre de 2020.

Au premier trimestre de l'exercice 2021, les frais de recherche et de développement nets ont atteint 11,2 millions $US, ou 15,7 % des ventes, comparativement à 11,7 millions $US, ou 16,0 % des ventes, au cours de la même période de l'exercice précédent.

Au premier trimestre de l'exercice 2021, le bénéfice net selon les IFRS a totalisé 3,6 millions $US, ou 0,06 $US l'action, comparativement à une perte nette de 0,1 million $US, ou 0,00 $US l'action, au cours de premier trimestre de 2020. Au premier trimestre de l'exercice 2021, le bénéfice net selon les IFRS inclut un montant de 2,0 millions $US en amortissement après impôts des actifs incorporels, un montant de 0,6 million $US en charges de rémunération à base d'actions, un montant de 0,5 million $US en frais de restructuration après impôts et une perte de change de 0,2 million $US. Le bénéfice net selon les IFRS incluait également un montant de1,4 million $US en subvention salariale après impôts, octroyée en vertu du programme de subvention salariale d'urgence du Canada qui vise à aider les entreprises admissibles au prise avec les effets négatifs de la pandémie du coronavirus, ainsi qu'un montant de 2,5 millions $ pour un recouvrement d'assurances après impôts en lien avec des pertes sur actifs.

Au premier trimestre de l'exercice 2020, la perte nette incluait un montant de 1,4 million $ en amortissement après impôts des actifs incorporels, un montant de 0,5 million $ en charge de rémunération à base d'actions, et une perte de change de 0,2 million $

Au premier trimestre de l'exercice 2021, le BAIIA ajusté* a totalisé 9,9 millions $US, ou 13,9 % des ventes, comparativement à 7,5 millions $US, ou 10,3 % des ventes, au premier trimestre de 2020.

Conférence téléphonique et diffusion Web

EXFO tiendra une conférence téléphonique, aujourd'hui à 17 h (heure de l'Est), pour passer en revue ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021. Pour écouter la conférence téléphonique et prendre part à la période de questions par téléphone, composez le 1 323 289 6576. Veuillez noter que le numéro d'identification suivant sera requis : 2900379. Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration, Philippe Morin, président-directeur général et Pierre Plamondon, CPA, chef de la direction financière et vice-président des finances, prendront part à la conférence téléphonique. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après la fin de l'événement, et ce, jusqu'à 20 h 00 le 19 janvier 2021. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 719 457 0820 et le code d'accès est le 2900379. La conférence téléphonique pourra aussi être entendue en direct et en reprise sur le site Web d'EXFO, au www.EXFO.com, à la section Investisseurs.

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ : EXFO,TSX : EXF) développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications dans le monde entier. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et des informations exhaustives dans le cadre de leur abonnement. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4G/LTE et la 5G. Ils comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse d'importants volumes de données pour garantir la performance de leur entreprise. Après 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, 1 900 collaborateurs d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays en laboratoire, sur le terrain, dans des centres de données et bien d'autres contextes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient assujetties aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leur forme négative identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique, notamment les effets de la pandémie du coronavirus sur nos employés, nos clients et nos activités internationales, incluant la capacité de nos fournisseurs de combler les besoins en matières premières et en services, ainsi que notre capacité à produire et livrer nos produits et services à nos clients; les effets des mesures d'urgence relatives aux périodes d'isolation des personnes dans les zones affectées, aux fermetures imposées aux entreprises par les gouvernements nationaux dans les pays où nous avons des activités et des employés, ainsi qu'aux limitations de voyage dans le but d'attirer de nouveaux clients ou de servir ceux existants; la détérioration des conditions financières et de marché ainsi qu'une récession potentielle; les guerres commerciales; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons; les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des communications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché); la consolidation de l'industrie mondiale des tests, de la surveillance et de l'analyse dans le secteur des communications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les délais dans la constatation des revenus en raison de cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales et à gérer notre entreprise à l'international; ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

*Mesures non conformes aux IFRS

EXFO fournit des mesures non conformes aux IFRS (soit le bénéfice brut avant amortissement et le BAIIA ajusté) à titre d'information supplémentaire au sujet de son rendement opérationnel. Le bénéfice brut avant amortissement représente les ventes moins le coût des ventes, excluant l'amortissement. Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net (perte nette) avant intérêts et autres revenus/dépenses, impôts sur les bénéfices, amortissement, charges de rémunération à base d'actions, frais de restructuration et perte de change.

Ces mesures non conformes aux IFRS éliminent l'effet sur les résultats d'EXFO établis en conformité avec les IFRS d'éléments inclus dans son état de résultats qui sont non monétaires, les frais de restructuration, ou des éléments qui présentent une grande volatilité tel que le gain ou perte de change. EXFO utilise ces mesures afin d'évaluer son rendement financier de façon historique et prospective, ainsi que de mesurer son rendement par rapport à ses concurrents. Ces mesures non conformes aux IFRS sont également les mesures financières utilisées par les analystes financiers afin d'évaluer et de comparer le rendement d'EXFO contre ses compétiteurs et les joueurs de l'industrie dans son secteur.

Enfin, ces mesures aident EXFO à planifier et à établir des prévisions quant aux périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. EXFO croit que le fait de fournir cette information aux investisseurs, en complément aux mesures conformes aux IFRS, leur permet de voir la société à travers les yeux de la direction, et de mieux comprendre son rendement financier passé et futur. Plus important encore, elle permet une comparaison de son rendement sur une base relativement similaire à d'autres sociétés fermées ou ouvertes dans son industrie mondiale.

Cette information supplémentaire n'est pas établie en conformité avec les IFRS. Par conséquent, elle n'est pas nécessairement comparable à celle qui est présentée par d'autres sociétés et devrait être considérée comme un supplément d'information, et non un substitut, aux mesures correspondantes établies selon les IFRS.

Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net (perte nette) selon les IFRS, en milliers de dollars US :

BAIIA ajusté



Trois mois terminés les 30 novembre

2020

2019











Bénéfice net (perte nette) selon les IFRS pour la période 3 554 $

(63) $











Ajouter (déduire) :





















Amortissement 4 723



3 926

Intérêts et autres (revenus) dépenses (1 866)



399

Impôts sur les bénéfices 2 181



2 669

Charges de rémunération à base d'actions 568



487

Frais de restructuration 543



-

Perte de change 246



126

BAIIA ajusté pour la période 9 949 $

7 544 $











BAIIA ajusté en pourcentage des ventes 13,9 %

10,3 %

EXFO inc.

Bilans consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)









Au 30 novembre 2020

Au 31 août 2020 Actif





















Actif à court terme









Espèces 15 392 $

32 818 $ Placements temporaires 1 106



919

Comptes débiteurs









Clients 55 541



56 291

Autres 6 090



4 055

Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt à recouvrer 2 337



4 203

Stocks 41 769



38 865

Charges payées d'avance 5 422



5 631

Autres actifs 4 009



5 493



131 666



148 275













Crédits d'impôt à recouvrer 49 961



48 812

Immobilisations corporelles 39 303



39 722

Actifs au titre du droit d'utilisation 9 228



10 758

Actifs incorporels 15 481



17 616

Goodwill 40 451



40 290

Actifs d'impôt différé 4 147



3 633

Autres actifs 1 521



1 548



291 758 $

310 654 $ Passif





















Passif à court terme









Emprunt bancaire 16 314 $

32 737 $ Comptes créditeurs et charges courues 39 405



41 348

Provisions 2 333



3 792

Impôts sur les bénéfices à payer 242



43

Produits reportés 24 345



25 785

Autres passifs 4 040



4 032

Portion à court terme des obligations locatives 2 870



3 249

Portion à court terme de la dette à long terme 1 880



2 076



91 429



113 602













Provisions 2 784



2 782

Produits reportés 8 887



8 858

Obligations locatives 6 715



7 334

Dette à long terme 1 759



2 144

Passifs d'impôt différé 2 925



3 760

Autres passifs 144



151



114 643



138 091













Capitaux propres









Capital social 94 190



94 024

Surplus d'apport 19 724



19 680

Bénéfices non répartis 106 187



102 633

Cumul des autres éléments du résultat global (42 986)



(43 774)



177 115



172 563















291 758 $

310 654 $





EXFO inc.

États des résultats consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US, sauf les données relatives aux actions et les données par action)





Trois mois terminés les 30 novembre

2020

2019











Ventes 71 512 $

73 551 $











Coût des ventes (1) 29 869



30 241

Frais de vente et d'administration 21 606



24 504

Frais de recherche et de développement nets 11 199



11 749

Amortissement des immobilisations corporelles 1 341



1 443

Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation 833



851

Amortissement des actifs incorporels 2 549



1 632

Intérêts et autres (revenus) dépenses (1 866)



399

Perte de change 246



126













Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 5 735



2 606













Impôts sur les bénéfices 2 181



2 669













Bénéfice net (perte nette) pour la période 3 554 $

(63) $











Bénéfice net (perte nette) de base et diluée par action 0,06 $

(0,00) $











Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 55 749



55 439













Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 57 023



55 439















(1) Le coût des ventes n'inclut pas l'amortissement, lequel est présenté distinctement.

EXFO inc.

États du résultat global consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)



Trois mois terminés les 30 novembre

2020

2019











Bénéfice net (perte nette) pour la période 3 554 $

(63) $ Autres éléments du résultat global, déduction faite des impôts sur les bénéfices









Éléments qui pourraient être reclassés ultérieurement au bénéfice net









Ajustement au titre de la conversion des devises 722



561

Gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme 256



(35)

Reclassement des gains/pertes réalisé(e)s sur les contrats de change à terme dans la perte nette (156)



183

Impôt différé sur les gains/pertes sur les contrats de change à terme (34)



(30)













Autres éléments du résultat global 788



679













Résultat global pour la période 4 342 $

616 $

EXFO inc.

États de la variation des capitaux propres consolidés intermédiaires condensés non audités

(en milliers de dollars US)





Trois mois terminés le 30 novembre 2019

Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices non répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des capitaux propres





























Solde au 1er septembre 2019 92 706 $

19 196 $

112 173 $

(51 511) $

172 564 $ Reclassement de charges de rémunération à base d'actions 861



(861)



‒



‒



‒

Rachat de capital social (212)



(13)



‒



‒



(225)

Charges de rémunération à base d'actions ‒



494



‒



‒



494

Perte nette pour la période ‒



‒



(63)



‒



(63)

Autres éléments du résultat global



























Ajustement au titre de la conversion des devises ‒



‒



‒



561



561

Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 30 $ ‒



‒



‒



118



118































Total du résultat global pour la période























616































Solde au 30 novembre 2019 93 355 $

18 816 $

112 110 $

(50 832) $

173 449 $





Trois mois terminés le 30 novembre 2020

Capital social

Surplus d'apport

Bénéfices non répartis

Cumul des

autres

éléments du

résultat global

Total des capitaux propres





























Solde au 1er septembre 2020 94 024 $

19 680 $

102 633 $

(43 774) $

172 563 $ Reclassement de charges de rémunération à base d'actions 704



(704)



‒



‒



‒

Rachat de capital social (538)



158



‒



‒



(380)

Charges de rémunération à base d'actions ‒



590



‒



‒



590

Bénéfice net pour la période ‒



‒



3 554



‒



3 554

Autres éléments du résultat global



























Ajustement au titre de la conversion des devises ‒



‒



‒



722



722

Variation des gains/pertes non réalisé(e)s sur les contrats de change à terme, déduction faite de l'impôt différé de 34 $ ‒



‒



‒



66



66































Total du résultat global pour la période























4 342































Solde au 30 novembre 2020 94 190 $

19 724 $

106 187 $

(42 986) $

177 115 $

EXFO inc.

États des flux de trésorerie consolidés intermédiaires condensés non audités



(en milliers de dollars US)





Trois mois terminés les 30 novembre

2020

2019











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Bénéfice net (perte nette) pour la période 3 554 $

(63) $ Ajouter (déduire) les éléments sans incidence sur les espèces









Charges de rémunération à base d'actions 568



487

Amortissement 4 723



3 926

Radiation d'immobilisations 10



216

Produits reportés (1 600)



(4 372)

Impôt différé (1 318)



(442)

Variation du gain/perte de change 212



(21)



6 149



(269)













Variation des éléments d'exploitation hors caisse









Comptes débiteurs (831)



72

Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt 1 220



516

Stocks (2 605)



(3 493)

Charges payées d'avance 579



378

Autres actifs 1 391



35

Comptes créditeurs, charges courues et provisions (3 833)



(3 693)

Autres passifs (8)



(16)



2 062



(6 470)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions de placements temporaires (230)



(147)

Dispositions de placements temporaires 30



563

Achats d'immobilisations (1 111)



(2 040)



(1 311)



(1 624)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Emprunt bancaire (16 338)



8 354

Remboursement des obligations locatives (833)



(844)

Remboursement de la dette à long terme (581)



(676)

Rachat de capital social (380)



(225)



(18 132)



6 609













Effet des fluctuations du taux de change sur les espèces (45)



12













Variation des espèces (17 426)



(1 473)

Espèces au début de la période 32 818



16 518

Espèces à la fin de la période 15 392 $

15 045 $





SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Vance Oliver, Directeur, relations avec les investisseurs, (418) 683-0913, poste 23733, [email protected]

Liens connexes

www.exfo.com