QUÉBEC, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (« EXFO » ou la « Société ») (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) est heureuse d'annoncer que la Cour supérieure du Québec a émis une ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement avec 11172239 Canada Inc. annoncé précédemment (l'« arrangement »). À l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'EXFO tenue le 13 août 2021, la résolution spéciale approuvant le plan d'arrangement a été approuvée par 99,65 % des voix exprimées par les actionnaires, votant ensemble comme une seule catégorie, ainsi que par 90,95 % des voix exprimées par les porteurs des actions avec droit de vote subalterne, exclusion faite des actions détenues, directement ou indirectement, par Germain Lamonde et Philippe Morin.

La clôture de l'arrangement est attendue le ou vers le 27 août 2021.

La circulaire de sollicitation de procurations datée du 15 juillet 2021 contient des informations supplémentaires au sujet de l'arrangement.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Il contient également des déclarations prospectives au sens attribué à l'expression « forward-looking statements » dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et il est de notre intention que ces déclarations prospectives soient assujetties aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne renferment aucun renseignement historique et qui ne sont aucunement liées à la situation actuelle. On reconnaît les déclarations prospectives à l'utilisation de mots ou d'expressions comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « à l'intention de », « pourrait », « estime » et « continue », d'expressions similaires ou de leur forme négative. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par EXFO, mais sont assujettis à certains risques et certaines incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté d'EXFO, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter : la possibilité que diverses conditions de clôture de l'arrangement ne soient pas remplies ou levées et d'autres risques et incertitudes discutés dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. EXFO décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analyse plus intelligentes destinées aux opérateurs de réseaux fixes et mobiles, aux fournisseurs de services Web et aux fabricants d'équipements du secteur des communications à l'échelle mondiale. Nos clients comptent sur nous pour leur fournir d'excellentes performances réseau, des services extrêmement fiables et de l'information exhaustive relative aux abonnés. Ils se fient à notre gamme exceptionnelle d'équipements, de logiciels et de services pour accélérer les transformations numériques leur permettant de déployer la fibre, la 4 G/LTE et la 5G. Nos clients comptent sur notre expertise en matière d'automatisation, de dépannage en temps réel et d'analyse de mégadonnées pour garantir la performance de leur entreprise. Après plus de 30 années passées à bâtir la confiance de nos clients, les 1 900 employés d'EXFO travaillent aujourd'hui à leurs côtés dans plus de 25 pays, notamment en laboratoire, sur le terrain et dans des centres de données.

