Expansion de ses activités dans les marchés des laboratoires et de la fabrication de tests 400G et 800G

QUÉBEC, le 9 sept. 2020 /CNW/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF) a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait l'acquisition d'InOpticals Inc., un chef de file technologique en matière d'instruments de test à très haut débit destinés aux marchés des laboratoires et de la fabrication, sous réserve des conditions de clôture des autorités réglementaires.

Basée à Taïwan, InOpticals fournit des oscilloscopes d'échantillonnage, des testeurs de taux d'erreurs sur bits et d'autres instruments de test essentiels aux fabricants de transpondeurs, de composants et d'équipement de réseau optiques. Son portefeuille de produits est tout particulièrement destiné aux secteurs à forte croissance des technologies 400G/800G, comme les émetteurs-récepteurs exploitant la technologie photonique au silicium, les composants actifs et passifs, ainsi que les systèmes de test intégrés pour les cas d'utilisation en R&D et en fabrication.

Les solutions d'InOpticals viendront gonfler l'offre de tests optiques avancés d'EXFO, que l'acquisition de Yenista Optics a bonifiée en octobre 2017. L'acquisition d'InOpticals, qui devrait se conclure d'ici la fin d'octobre, fera passer le marché mondial exploitable de tests et de mesures d'EXFO d'environ 150 millions à plus d'un milliard de dollars US. Le montant de l'opération, essentiellement évalué en actions d'EXFO, n'a pas été divulgué.

« EXFO a mis un accent accru sur le marché de la recherche, du développement et de la fabrication, comme le démontre la forte croissance de ce segment au cours des dernières années, a déclaré Germain Lamonde, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'EXFO. InOpticals apporte à EXFO un portefeuille de produits remarquable, hautement complémentaire et stratégique. Cette acquisition synergique permettra à EXFO de tirer parti des solutions de test novatrices d'InOpticals dans ses divers réseaux de vente et d'accroître ses parts de marché. »

« Nous sommes ravis de grossir les rangs d'EXFO, un véritable leader mondial dans le domaine des tests optiques, a déclaré Jones Huang, PDG d'InOpticals. En joignant la portée mondiale et la connaissance du marché d'EXFO à notre capacité d'innovation éprouvée, nous devrions acquérir une présence plus importante dans ce marché à forte croissance. »

À propos d'EXFO

EXFO (NASDAQ: EXFO,TSX: EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, œuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

À propos d'InOpticals

InOpticals Inc. est une société de Hsinchu qui a été fondée en 2017 pour concevoir et commercialiser des instruments de test et de mesure à haut débit.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre intention que de telles déclarations prospectives soient assujetties aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », « planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », « estime », « continue », des expressions similaires ou leur forme négative identifient des déclarations prospectives. De plus, toute déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir est considérée comme étant une déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont notamment l'incertitude macroéconomique, notamment les effets de la pandémie du coronavirus sur nos employés, nos clients et nos activités internationales, incluant la capacité de nos fournisseurs de combler les besoins en matières premières et en services, ainsi que notre capacité à produire et livrer nos produits et services à nos clients; les effets des mesures d'urgence relatives aux périodes d'isolation des personnes dans les zones affectées, aux fermetures imposées aux entreprises par les gouvernements nationaux dans les pays où nous avons des activités et des employés, ainsi qu'aux limitations de voyage dans le but d'attirer de nouveaux clients ou de servir ceux existants; la détérioration des conditions financières et de marché ainsi qu'une récession potentielle; les guerres commerciales; notre capacité à intégrer avec succès les entreprises que nous acquérons; les dépenses en capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs des communications (dont l'adaptation rapide de nos structures de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos niveaux de stocks en fonction de la demande du marché); la consolidation de l'industrie mondiale des tests, de la surveillance et de l'analyse dans le secteur des communications et la compétition accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les délais dans la constatation des revenus en raison de cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison des étapes d'acceptation chez les clients; les taux de change instables, la concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès nos activités internationales et à gérer notre entreprise à l'international; ainsi que notre capacité à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20-F et dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas vous assurer qu'elles s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont valables seulement en date du présent document. À moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant après la date de ce document.

SOURCE EXFO inc.

Renseignements: Vance Oliver, Directeur, Relations avec les investisseurs, 418 683-0913, poste 23733, [email protected]

