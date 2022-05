Exfiltration de certains renseignements au Collège Montmorency : l'organisation prendra des mesures pour soutenir sa communauté

Aucune preuve ne confirme que les données des étudiantes et des étudiants sont mises en cause

LAVAL, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège Montmorency tient à informer sa communauté qu'à ce stade, l'enquête démontre que certains renseignements personnels ont potentiellement été compromis dans le cadre de la cyberattaque dont il a été victime le 11 mai dernier. Par le fait même, le Collège tient à mentionner aux membres de son personnel qu'ils pourront bénéficier, sans frais, des services d'une société offrant de la surveillance de dossier de crédit.

« En quelques jours, nous avons stabilisé notre environnement, mené de manière diligente et rigoureuse l'analyse, identifié certaines données visées et informé notre communauté en continu. En tout temps, la transparence, la rigueur et la bienveillance ont guidé nos actions », explique la direction du Collège.

L'investigation se poursuit

L'enquête sur la cyberattaque, toujours en cours, avec l'assistance d'un groupe d'experts (Centre opérationnel de cyberdéfense du gouvernement du Québec, Équipe Bouclier de la Fédération des cégeps, ministère de la Cybersécurité et du Numérique et la firme KPMG), démontre en effet que certains renseignements personnels se trouvant sur les serveurs informatiques du Collège pourraient avoir été compromis.

Actuellement, selon l'information que nous détenons, une partie seulement des systèmes informatiques du Collège semble avoir fait l'objet d'exfiltration de données, et ce, pour une période limitée, ce qui explique que nous n'avons aucune preuve qui confirme que les informations relatives aux étudiantes et aux étudiants sont mises en cause.

Une protection pour les membres du personnel

Conscient des impacts que pourrait occasionner cette situation sur les membres de son personnel, le Collège Montmorency a tenu à confirmer qu'ils recevront une protection adéquate. Des démarches sont en cours pour activer cette protection afin de l'offrir à toutes les personnes concernées ; une correspondance sera envoyée prochainement les informant des renseignements potentiellement compromis et des mesures à prendre dans les circonstances. D'ici là, pour toute question relative à cette couverture, vous pouvez écrire à [email protected]

De plus, le Collège a jugé opportun de rendre accessible une ligne d'accès direct à une ressource professionnelle spécialisée en relation d'aide, par le biais de son programme d'aide au personnel. Ce service confidentiel est offert à l'ensemble de la communauté.

La session se poursuit comme prévu

Les cours et les activités du Collège se poursuivent, malgré les inconvénients liés à l'absence de réseau internet. La direction du Collège tient à féliciter toutes les équipes qui travaillent sans relâche afin d'assurer une fin de session la plus harmonieuse possible pour les étudiantes, les étudiants et les membres de son personnel.

En terminant, dans un contexte où les situations d'hameçonnage et autres types de tentatives d'intrusion informatiques sont de plus en plus fréquents, le Collège poursuivra les initiatives qu'il mène depuis les dernières années pour sensibiliser la communauté, offrir de la formation et accroitre la sécurité de son réseau informatique, et ce, afin de protéger encore davantage sa communauté.

À propos du Collège Montmorency

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d'études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire, dont celui en danse, et vingt-trois (23) en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. www.cmontmorency.qc.ca.

SOURCE Collège Montmorency

Renseignements: Marilyn Doucet, Directrice adjointe aux communications, Collège Montmorency, [email protected]