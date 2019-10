Exercice d'urgence à grand déploiement à YQB

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a déployé un important contingent de policiers. Pour le SPVQ, cet exercice fut des plus formateurs étant donné la mise en application de plans d'intervention face à un incident critique à forte mobilisation d'intervenants d'urgence. La mission policière est de protéger la vie et il est primordial de développer une synergie avec nos partenaires afin d'accomplir cette mission. Le travail de collaboration avec nos partenaires ainsi que la réponse policière opérationnelle lors de cette simulation ont sans aucun doute permis au SPVQ d'améliorer ses services à la population.

Pour sa part, le Service de protection contre l'incendie (SPCIQ) a prêté main-forte au SPVQ en veillant à dépêcher rapidement des équipes de pompiers sur les lieux, afin de coordonner ses actions avec les différents partenaires. En soutien au SPVQ lors de cet exercice, les pompiers ont pour mission d'assurer la protection des personnes et des biens lorsqu'ils sont menacés par le feu ou par d'autres éléments. La mise en commun d'expertises, de compétences et de ressources grâce à une bonne préparation permet d'accroître notre capacité collective à faire face à une situation d'exception.

Étant responsable du déploiement de la mission santé en situation de sécurité civile dans la Capitale-Nationale, le CIUSSSCN a pu, grâce à cette simulation, valider l'efficience des canaux de communication et l'efficacité des méthodes de travail entre tous les intervenants. Aussi, pour la première fois à Québec dans ce type d'exercice, l'équipe de coordination de la sécurité civile et des mesures d'urgence, en collaboration avec les policiers du SPVQ, ont expérimenté la méthode de soins, triage et d'évacuation Rescue Task Force (RTF). Cette méthode permet la prise en charge plus rapide des victimes par les paramédics grâce à une technique de sécurisation des lieux par les policiers dans une zone toujours en activité.

Afin que la simulation soit des plus réalistes, des membres des Forces armées canadiennes ont maquillé des figurants afin que ceux-ci présentent des blessures dont la gravité variait d'une personne à l'autre. Cela a permis aux intervenants de bien mettre à l'essai leurs procédures de triage et de priorisation des blessés.

