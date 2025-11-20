ROCKVILLE, Maryland, 20 novembre 2025 /CNW/ - ExeGi Pharma LLC, un chef de file dans le développement de probiotiques humains et vétérinaires, a annoncé aujourd'hui que Visbiome Vet GI Care+ est maintenant offert aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie partout au Canada. Visbiome Vet GI Care+ est un probiotique à haute puissance pour les chiens et les chats qui fournit 112,5 milliards de bactéries bénéfiques vivantes dans chaque capsule et contient la formulation De Simone éprouvée sur le plan clinique, un mélange probiotique exclusif à huit souches. Visbiome Vet GI Care+ a récemment été approuvé par Santé Canada comme produit de santé vétérinaire (NN.O0R3).

Lancement de Visbiome Vet GI Care+ Probiotic au Canada (PRNewsfoto/ExeGi Pharma)

« Les animaux de compagnie comptent sur un microbiome intestinal sain et équilibré pour une digestion normale et une fonction immunitaire, a déclaré la Dre Caroline Mansfield, PhD, DACVM, Michigan State College of Veterinary Medicine. « Visbiome Vet GI Care+ dispose de données cliniques impressionnantes qui l'appuient en tant qu'outil émergent pour les vétérinaires spécialisés qui travaillent avec des problèmes difficiles d'IG chez les animaux de compagnie. »

Visbiome Vet GI a été de plus en plus adopté au cours des dernières années, grâce à sept études cliniques publiées dans des revues vétérinaires évaluées par des pairs et à un virage vers des thérapies plus diététiques pour les troubles gastro-intestinaux des animaux de compagnie. Contrairement à la plupart des autres probiotiques vétérinaires, la posologie est adaptée au poids de l'animal, et les produits Visbiome Vet sont expédiés et entreposés à froid pour assurer une activité maximale. Aujourd'hui, Visbiome Vet est l'un des principaux probiotiques pour animaux de compagnie recommandés par les vétérinaires aux États-Unis.

« Les vétérinaires canadiens demandent que Visbiome Vet GI Care+ soit disponible au Canada depuis plusieurs années, a déclaré Marc Tewey, chef de la direction d'ExeGi Pharma. Notre formulation offre l'une des concentrations probiotiques les plus élevées disponibles et est appuyée par des recherches cliniques rigoureuses. Nous sommes heureux d'offrir maintenant cette option à nos amis du Canada. »

Visbiome Vet GI Care+ sera disponible exclusivement auprès des vétérinaires et des pharmacies vétérinaires. Les vétérinaires peuvent s'approvisionner auprès de grands grossistes vétérinaires (CDMV, Achats vétérinaires, WDDC et Associated Veterinary Purchasing) ou directement auprès du fabricant à l'adresse www.VisbiomeVet.ca.

À propos de Visbiome® Vet

Visbiome® Vet est un probiotique à forte activité utilisé chez les animaux de compagnie pour aider à maintenir des selles normales et à soutenir un système immunitaire gastro-intestinal sain. La formulation de Visbiome Vet contient un mélange probiotique exclusif de huit souches qui a récemment été étudié dans plusieurs cas de troubles gastro-intestinaux canins.

À propos d'ExeGi Pharma

ExeGi Pharma LLC est une entreprise de biotechnologie qui se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments biothérapeutiques et probiotiques vivants. Notre objectif est de formuler les probiotiques et les biothérapeutiques vivants les plus efficaces pour soulager les maladies graves afin que les gens et leurs animaux de compagnie puissent vivre une vie plus saine. ExeGi a son siège social à Rockville, au Maryland. www.ExeGiPharma.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827510/ExeGi_Pharma_visbiome_vet_gi_care_plus_launches_in_canada.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/928485/ExeGi_Logo.jpg

SOURCE ExeGi Pharma

PERSONNE-RESSOURCE : Demandes de renseignements des médias, [email protected]