Excursions gratuites pour TOUS les élèves du Québec grâce à la subvention NovaScience accordée par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie à l'OBNL Aventures E2

MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Aventures E2, un organisme de bienfaisance de premier plan visant à renforcer l'autonomie des jeunes esprits et à les inspirer par des expériences éducatives, est heureux d'annoncer l'octroi d'une prestigieuse subvention du programme NovaScience du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Cette subvention aidera Aventures E2 à mettre en œuvre son projet significatif intitulé « Inspirons la relève avec les innovateurs québécois » et d'accroître son rayonnement et son influence dans la communauté.

NovaScience, un programme destiné à stimuler l'innovation et le développement scientifique au Québec, a reconnu les importantes initiatives menées par Aventures E2 pour promouvoir l'éducation des jeunes et encourager une passion pour l'exploration et la découverte. Cette subvention de près de 200 000 $, qui s'étale sur deux ans, fournira des ressources cruciales à la mise en œuvre du projet et renforcera la capacité de l'organisme à donner une voix aux jeunes du Québec.

La subvention facilitera la création d'aventures interactives alignées avec le programme scolaire, diffusées en direct, qui inciteront les élèves de la 6e année du primaire à la 5e année du secondaire à explorer les systèmes mondiaux et à comprendre comment les cours de science et technologie, de mathématique, d'ingénierie, d'univers social et de langue s'appliquent dans le monde réel. Aventures E2 collaborera également avec des innovateurs et innovatrices, des écoles, des partenaires du domaine de la culture scientifique et le grand public dans toutes les régions du Québec pour veiller à offrir des occasions d'apprentissage expérientielles de première qualité aux jeunes qui participent. Aventures E2 inspirera la prochaine génération et la dotera des compétences et connaissances nécessaires pour relever de futurs défis grâce à une série d'excursions virtuelles immersives, menées en coulisses dans des secteurs industriels clés - notamment l'aérospatiale, l'exploitation minière, l'intelligence artificielle et la construction - qui seraient autrement difficilement accessibles en personne.

« Nous sommes très enthousiastes de recevoir la subvention NovaScience du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ces fonds nous permettront de rendre nos programmes plus accessibles et inclusifs en les offrant gratuitement aux classes du primaire et du secondaire, et d'avoir un impact à long terme auprès d'un plus grand nombre de jeunes », affirme Gregory Frank, fondateur et directeur général d'Aventures E2. « Selon nous, nous pouvons éveiller une passion indéfectible pour l'apprentissage et l'exploration en proposant des expériences numériques immersives et interactives. Grâce au soutien du programme NovaScience, nous sommes enthousiastes d'avoir la chance d'inspirer la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices, de scientifiques, et de maîtres du changement. »

« En investissant des fonds dans des organismes comme Aventures E2, nous promouvons une culture d'innovation et de savoir au Québec », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. « C'est avec fierté que nous soutenons le projet "Inspirons la relève avec les innovateurs québécois" ; nous croyons qu'il est au diapason de notre vision d'un Québec productif, prospère et viable, stimulé par une culture scientifique florissante. La volonté d'Aventures E2 de renforcer l'autonomie des jeunes, de donner des outils supplémentaires aux enseignants et enseignantes, de mobiliser les industries et de favoriser l'apprentissage expérientiel mérite d'être saluée. Nous avons hâte de constater les effets positifs de ses initiatives sur les jeunes esprits Québécois. »

Aventures E2 souhaite témoigner sa gratitude au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, son programme NovaScience ainsi qu'au comité de sélection qui appuient la mission de l'organisme. Le partenariat entre Aventures E2 et le gouvernement reflète une volonté partagée d'investir dans l'éducation, l'innovation et l'avenir des jeunes du Québec.

Pour de plus amples renseignements au sujet d'Aventures E2 et de ses programmes, veuillez visiter le www.aventuresE2.com ou contactez [email protected] . Pour en savoir plus sur le programme de subvention NovaScience et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, visitez le www.quebec.ca/en/government/ministere/ministere-de-leconomie-et-de-linnovation et le www.economie.gouv.qc.ca .

