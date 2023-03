EXCLAM : Mike Ward animera la soirée de stand-up Babel

MONTRÉAL, le 13 mars 2023 /CNW/ - EXCLAM dévoile aujourd'hui la première tête d'affiche de son événement qui se tiendra à Montréal du 17 au 20 mai à l'Espace St-Denis. Nul autre que Mike Ward se joint à l'aventure pour cette édition inaugurale très attendue. Le samedi 20 mai, il animera le spectacle Babel, une soirée de stand-up réinventé lors de laquelle des humoristes francophones venus d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Haïti, de Suisse et de France partageront avec nous leur vision du monde. Quelques personnalités québécoises seront également de la partie.

L'équipe d'EXCLAM a choisi un hôte d'exception pour accueillir les artistes internationaux qui fouleront les planches montréalaises pour la toute première fois. « Mike Ward est un artiste que nous aimons beaucoup et avec lequel nous nous travaillons depuis longtemps. Sa réputation d'humoriste n'est plus à faire, tant ici que dans le reste du monde! Il a d'ailleurs présenté des numéros à Montreux et à Dubaï, il y a plusieurs années. Comme nous, il voit la richesse dans les différences culturelles. Il observe avec bienveillance les artistes de la scène internationale et sait mettre en valeur des talents qui prennent des risques par leur originalité », affirme Chloée Coqterre Bernier, productrice et directrice artistique d'EXCLAM.

HUMOUR & INNOVATION, l'OSBL 100 % québécois qui propulse EXCLAM

Derrière EXCLAM, ce nouveau joueur de l'industrie du divertissement, se trouve HUMOUR & INNOVATION, un organisme sans but lucratif indépendant du Groupe GF Management Montréal présidé par Maka Kotto. Son mandat : propulser le talent et la culture d'ici à l'international grâce à EXCLAM, tout en valorisant et en faisant rayonner l'humour francophone. L'événement montréalais réunira chaque année une panoplie d'humoristes innovants. L'innovation sera d'ailleurs le moteur de toutes les actions de production, alors que les technologies seront un point d'intérêt marqué dans la majorité des prestations artistiques.

Réservez dès maintenant vos billets pour le spectacle Babel animé par Mike Ward au Théâtre St-Denis : https://espacestdenis.ticketpro.ca/fr/pages/EXCLAMBABEL.

À propos de GF Productions

En 2022, Grégoire Furrer Productions (GFP) se développe sur trois continents. Présent dans une quinzaine de pays, le groupe souhaite créer des liens entre les cultures par l'humour.

Alors qu'il aspire à devenir le plus grand circuit de festivals d'humour au monde, GF Productions fera peau neuve en 2023 et deviendra Jokenation. Cette transition permettra de concilier la force du groupe et ses actifs à l'international sous une même bannière. Son objectif : répandre la joie et faire vivre des moments inoubliables au public. Jokenation, c'est une intention, la projection d'un état dans le présent. Nous ne représentons pas un lieu, une personne, une couleur ou un rire : nous soutenons un humour international et interconnecté, physique ou numérique.

SOURCE EXCLAM Montréal

Renseignements: Source : GF Productions; Médias : Cindy Blanchette, [email protected], 514 601-6296