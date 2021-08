En plus d'avoir généré une couverture médiatique internationale de près d'un milliard de dollars américains pour les partenaires, la Game Fest est à l'origine de plus de 600 millions d'impressions numériques et d'une augmentation de 90 % du nombre moyen de téléchargements quotidiens. Le nombre total moyen de téléchargements quotidiens a augmenté à la fois pendant la campagne et durant les 6 semaines qui ont suivi, ce qui témoigne de la capacité de l'AppGallery à joindre un vaste public.

Asphalt 9 (de Gameloft) : Au Mexique, Asphalt 9 a affiché une hausse de 93 % du nombre total de téléchargements pendant la campagne. Après la campagne, le nombre de téléchargements quotidiens a fait un bond de 137 % par rapport aux chiffres pré-campagne.

En France, le jeu State of Survival a enregistré une hausse de 383 % du nombre total de téléchargements pendant la Game Fest. À l'issue de la campagne, les téléchargements quotidiens ont augmenté de 155 % par rapport aux chiffres pré-campagne.

En Italie, le jeu Standoff 2 a affiché une hausse de 141 % du nombre total de téléchargements au cours de la campagne. Par la suite, cette augmentation s'est maintenue à 15 % par rapport aux données pré-campagne.

Aux Philippines, le jeu Summoners War a enregistré une hausse de 171 % du nombre total de téléchargements pendant la campagne. Par la suite, les téléchargements quotidiens ont augmenté de 9 % par rapport aux chiffres pré-campagne.

En Russie, le jeu Pascal's Wager a affiché une hausse de 340 % des téléchargements totaux pendant la campagne. Les téléchargements quotidiens ont par la suite augmenté de 92 % par rapport aux données pré-campagne.

Le lancement de la Game Fest a démontré la volonté de l'AppGallery de promouvoir le succès de ses partenaires et a renforcé sa position de plateforme offrant un soutien complet et indéfectible aux développeurs. L'assistance offerte par l'AppGallery prend la forme de services techniques, de développement des affaires et de marketing de croissance haut de gamme adaptés aux besoins locaux dont le but est d'aider les développeurs à maximiser leur succès sur la plateforme.

Ilya Fedotov, chef des partenariats mondiaux et des communications en matière de développement économique du Huawei Consumer Business Group (CBG), a ajouté : « L'AppGallery cherche à être le marché d'applications par excellence, celui qui offre plus de choix aux consommateurs et qui fournit aux développeurs la technologie novatrice dont ils ont besoin pour imaginer de nouvelles possibilités. Au vu des résultats extrêmement positifs et encourageants de la Game Fest, nous allons continuer de collaborer avec les développeurs pour leur donner de nouvelles possibilités créatives de promouvoir leurs jeux ainsi que pour offrir aux clients de Huawei plus de façons de jouer que jamais. »

À propos de l'AppGallery - un des trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale

Comptant parmi les trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, l'AppGallery offre une vaste gamme d'applications mondiales et locales dans 18 catégories, dont la navigation, les transports, les nouvelles, les réseaux sociaux et plus encore. L'AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 550 millions d'utilisateurs actifs par mois aux quatre coins du monde. Huawei s'est associée à 4,5 millions de développeurs à travers le monde. Fin 2020, la plateforme avait enregistré 384,4 milliards de téléchargements à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, téléchargez le livre numérique de la Game Fest : https://appg.al/gamefest_ebook

