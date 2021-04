Un nouveau programme et de nouvelles ressources pour les organismes de santé et les proches aidants

OTTAWA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Excellence en santé Canada a lancé un programme pour favoriser la présence sans risque des partenaires de soins essentiels dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les autres établissements de santé pendant la pandémie de COVID-19, y compris pendant les périodes de confinement.

La pandémie a entraîné des restrictions générales des visites, interdisant l'accès des partenaires de soins essentiels à leurs proches dans les établissements de santé. Bien que ces politiques restrictives partent de bonnes intentions, elles ont accru certains risques et ont contribué à causer des préjudices imprévus pour les patients et les familles ainsi que de la détresse morale chez le personnel.

Pour aider les organismes de santé à réintégrer, à accueillir et à faire intervenir les partenaires de soins essentiels en toute sécurité au sein des équipes cliniques pendant et après la pandémie, Excellence en santé Canada a lancé Essentiels ensemble. Ce programme s'appuie sur des recommandations élaborées selon une approche collaborative et applicables à tous les établissements de santé du Canada, qu'ils soient aux prises avec une éclosion ou non.

Excellence en santé Canada a aussi publié une nouvelle ressource destinée aux partenaires de soins essentiels qui ont des proches en soins de longue durée : Retour sécuritaire dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19 : ressource destinée aux partenaires de soins essentiels. Créé par et pour ces partenaires, le document décrit entre autres à quoi ils doivent s'attendre à l'entrée dans un établissement et en tant que membre de l'équipe clinique pendant la pandémie.

« Les partenaires de soins essentiels sont différents des visiteurs en général. Ils fournissent du soutien physique, psychologique et émotionnel, selon ce que le patient, le résident ou le client juge important », explique Lisa Poole, une proche aidante qui a participé à la création de la ressource et qui fait des recommandations sur la structure évolutive du programme Essentiels ensemble.

Elle ajoute : « Ce soutien peut comprendre l'aide à la prise de décisions, la coordination des soins et la continuité des soins, comme une assistance à l'alimentation, à la pratique de loisirs et aux soins d'hygiène ».

« Selon la recherche, avec du soutien et une formation appropriés, les membres de la famille et les partenaires de soins essentiels peuvent participer sans risque aux soins pendant la pandémie. Ils contribueraient ainsi à améliorer les soins, le bien-être et l'expérience clinique », soutient Jennifer Zelmer, présidente-directrice générale d'Excellence en santé Canada.

« Des organismes pionniers ont, au cours de la dernière année, travaillé sur des moyens créatifs de réintégrer les partenaires de soins essentiels, moyens qui changent à mesure que la population se fait vacciner », poursuit-elle.

« Les programmes comme Essentiels ensemble servent de tremplin pour diffuser ces connaissances afin que davantage de personnes puissent en profiter. »

À propos du programme Essentiels ensemble

L'équipe d'Essentiels ensemble aide les organisations à adapter des recommandations élaborées selon une approche collaborative qui leur serviront à identifier et à préparer les partenaires de soins essentiels puis à assister ceux-ci à leur entrée dans les établissements, pendant et après la pandémie. Le programme propose également des modules d'apprentissage comportant des ressources choisies à l'échelle du pays, et des caucus qui génèrent des échanges entre pairs. Les organisations officiellement inscrites ont droit à un encadrement personnalisé et à d'autres formes de soutien.

Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Excellence en santé Canada.

À propos de Retour sécuritaire dans les établissements de soins de longue durée pendant la pandémie de COVID-19 : ressource destinée aux partenaires de soins essentiels

Ce document a été élaboré avec la participation d'un groupe consultatif de proches aidants. Il donne de l'information pratique et des conseils sur :

les rôles et responsabilités des partenaires de soins essentiels;

la prestation collaborative de soins;

la situation actuelle des établissements de soins de longue durée;

les directives provinciales et territoriales actuelles.

Vous trouverez la ressource sur le site Web d'Excellence en santé Canada.

À propos d'Excellence en santé Canada :

Excellence en santé Canada est un organisme dont la priorité absolue est d'améliorer les services de santé, avec - et pour - toutes et tous au Canada. Né en mars 2021 de la fusion de l'Institut canadien pour la sécurité des patients et de la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, Excellence en santé Canada dispose d'une plus grande capacité à soutenir ses partenaires pour transformer des innovations éprouvées en améliorations généralisées et durables de la sécurité des patients et de tous les aspects de l'excellence des services de santé. Nous sommes convaincus du pouvoir des personnes et des données probantes; en les unissant, nous pouvons développer les meilleurs soins et services de santé au monde. ESC est un organisme de bienfaisance indépendant sans but lucratif financé principalement par Santé Canada. www.excellencesante.ca

Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Excellence en santé Canada

Renseignements: Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue, communiquer avec : Ashlee Biggs, responsable principale des communications, 438-833-7276 / [email protected]

Liens connexes

http://www.cfhi-fcass.ca