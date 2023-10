TORONTO, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Excellence Canada a le plaisir d'annoncer que le 17 novembre marquera le 39e anniversaire des Prix Canada pour l'Excellence. Cette année, 12 prix seront présentés à des organisations canadiennes exceptionnelles en reconnaissance de leur engagement en matière d'amélioration continue et de leur détermination dans la poursuite de l'excellence, notamment dans les catégories suivantes : Excellence organisationnelle, Excellence, innovation et mieux-être; Milieu de travail sain; et Santé mentale au travail.

Excellence Canada a pour mission d'aider les organisations dans tous les secteurs à devenir les meilleures de leur catégorie en mettant en œuvre des normes d'excellence. Excellence Canada est un organisme sans but lucratif qui certifie et reconnaît les organisations qui incarnent les qualités suivantes; elles sont innovantes, centrées sur le client, compétitives, viables au plan financier et environnemental, socialement responsables et elles appliquent activement des stratégies visant à améliorer la santé mentale et physique et le bien-être de leurs employés et elles créent une culture de milieu de travail sain qui attire et retient les meilleurs talents.

Les Prix Canada pour l'Excellence sont un programme de prix annuel, créé en 1984 qui reconnaît les accomplissements exceptionnels d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif d'un bout à l'autre du Canada.

Shirlee Sharkey, Présidente du conseil d'Excellence Canada, affirme : « Au nom du Conseil d'administration d'Excellence Canada, j'ai le grand plaisir de présenter les Prix Canada pour l'excellence aux lauréats de cette année. Je tiens à féliciter toutes ces organisations qui ont satisfait aux normes et exigences rigoureuses du programme Prix Canada pour l'excellence. Vous êtes tous de véritables modèles d'excellence. »

Allan Ebedes, Président et chef de la direction d'Excellence Canada, a déclaré : « Au cours des 39 dernières années, nous avons reconnu plus de 690 organisations exceptionnelles dans les secteurs privé, public et sans but lucratif qui ont répondu aux normes les plus élevées en matière de qualité, d'excellence, d'innovation et de milieu de travail sain. Cette année, nous sommes enchantés de présenter les prestigieux Prix Canada pour l'excellence à 12 organisations. Nous avons également l'honneur de présenter le Prix d'excellence du Conseil d'administration d'Excellence Canada à trois Canadien(ne)s distingué(e)s: Ajay K. Agrawal, David R. Beatty, et Dr. Samir K. Sinha." »

Les prix seront remis aux lauréats à l'occasion du Sommet de l'excellence du rendement 2023 et de Prix Canada pour l'Excellence le vendredi 17 novembre. Pour obtenir des détails sur l'événement et l'enregistrement, visitez le site www.excellencesummit.ca .

LA LISTE COMPLÈTE DES RÉCIPIENDAIRES SUIT

Récipiendaires des 39e Prix Canada pour l'excellence 2023

EXCELLENCE, INNOVATION ET MIEUX- ÊTRE ®

Ce prix repose sur la norme d'Excellence, innovation et mieux-être® d'Excellence Canada élaborée par Excellence Canada en association avec les partenaires et professionnels d'Excellence Canada partout au Canada.

Récipiendaires du prix Argent

Centre de métallurgie du Québec - Cégep de Trois Rivières, Québec

Cégep de Trois Rivières, Québec Garantie de construction résidentielle (GCR) - Montréal, Québec

Montréal, Québec Greenfield Global Quebec inc. - Varennes , Québec

, Québec Logistik Unicorp inc. - Saint-Jean-sur-Richelieu , Québec

MILIEU DE TRAVAIL SAIN

Le prix Milieu de travail sain repose sur le programme canadien Milieu de travail sain d'Excellence Canada créé en collaboration avec Santé Canada et des professionnels des secteurs de la santé et du mieux-être.

Récipiendaire du prix Or

Ricoh Canada inc. - Mississauga, Ontario

Récipiendaire du prix Argent

Peel Regional Police - Mississauga, Ontario

SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL

Ce prix repose sur le Cadre de travail de la Santé mentale au travail d'Excellence Canada. Le Cadre de travail de la Santé mentale au travail a été créé par Excellence Canada en collaboration avec des professionnels de la santé mentale partout au Canada. à ce titre, les principes et bonnes pratiques décrits dans la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail sont incorporés dans le Cadre de travail.

Récipiendaire du prix Or

Le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark - Brockville, Ontario

Récipiendaire du prix Argent

Across Boundaries : An Ethnoracial Mental Health Centre - Toronto, Ontario

EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE

Ce prix repose sur la norme d'Excellence organisationnelle d'Excellence Canada élaborée par Excellence Canada en association avec les partenaires et professionnels d'Excellence Canada partout au Canada. La NEO est un cadre de travail à la fois robuste et flexible qui utilise une évaluation axée sur les données pour trouver lacunes et opportunités d'amélioration continue dans toutes les organisations du secteur privé et public, les entreprises et les institutions. La mise en place et la certification de la norme d'Excellence organisationnelle permettront aux organisations d'adopter les meilleures pratiques pour atteindre l'excellence et un rendement optimal.

Récipiendaire du prix Ordre de l'excellence

SE Santé - Markham, Ontario

Récipiendaire du prix platine

Stratégie en matière de technologie pour la FPO, Technologie de l'information du gouvernement de l' Ontario (TechGouvON), ministère des Services au public et aux entreprises - Toronto, Ontario

Récipiendaire du prix or

Students and Enrolment Division, Carleton University - Ottawa, Ontario

Récipiendaire du prix argent

Beaufort Delta Divisional Education Council - Inuvik , Territoires du Nord-Ouest

PRIX DE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE

De temps à autre, le Conseil d'administration d'Excellence Canada reconnaît des personnes qui ont contribué de façon notable à la société canadienne ou à la condition humaine dans le monde. Parmi les personnalités reconnues par le passé notons le Dr David Suzuki, l'ancien Premier ministre, le très honorable Brian Mulroney, l'honorable lieutenant-général Roméo A. Dallaire, l'honorable Flora MacDonald, Sir Richard Branson, M. Rick Hansen, Mme Margaret Trudeau, Rick Mercer, Bianca Andreescu, Mary Deacon, Mitch Fairrais, Phyllis Webstad et M. Chris Hadfield.

Cette année, dans l'esprit du thème du Sommet, « Aller de l'avant avec Excellence » le Conseil d'administration décerne le Prix d'excellence exceptionnelle à :

Ajay K. Agrawal , Geoffrey Taber de la chaire en entreprenariat et innovation à la Rotman School of Management, Université de Toronto et au NBER, en reconnaissance de ses travaux révolutionnaires en intelligence artificielle et de son service exceptionnel à la Rotman School of Management et au Creative Destruction Lab.

, chaire en entreprenariat et innovation à la of Management, Université de et au NBER, en reconnaissance de ses travaux révolutionnaires en intelligence artificielle et de son service exceptionnel à la of Management et au Creative Destruction Lab. David R. Beatty , C.M., O.B.E., F.ICD, CFA, directeur fondateur, The David & Sharon Johnston Centre for Corporate Governance Innovation, Rotman School of Management, Université de Toronto , en reconnaissance de son engagement, tout au long de sa carrière, à faire progresser l'innovation en matière de gouvernance d'entreprise et à encourager l'éducation à la Rotman School of Management.

, C.M., O.B.E., F.ICD, CFA, directeur fondateur, The David & Sharon Johnston Centre for Corporate Governance Innovation, of Management, Université de , en reconnaissance de son engagement, tout au long de sa carrière, à faire progresser l'innovation en matière de gouvernance d'entreprise et à encourager l'éducation à la of Management. Dr. Samir K. Sinha , MD, DPhil, FRCPC, AGSF, chaire en gériatrie de la fondation familiale Peter et Shelagh Godsoe et directeur de gériatrie, Sinai Health et University Health Network, Professeur de médecine, politique en matière de santé, gestion et évaluation, Université de Toronto et professeur associé de médecine à la Johns Hopkins University School of Medicine , en reconnaissance de ses recherches et travaux exceptionnels dans l'élaboration de modèles de soins de santé durables afin de mieux répondre aux besoins de nos populations vieillissantes.

FIERS PARRAINS DE L'EXCELLENCE CANADIENNE

Excellence Canada reconnaît avec gratitude le soutien des organisations suivantes qui l'ont aidé à rendre les événements de cette année possibles.

Commanditaire du Cocktail

CEO Global Network

Commanditaire pause-réseautage

Corporation Wajax

Partenaire médiatique

Globe and Mail

Partenaires de l'industrie

Across Boundaries

Carleton University

La municipalité régionale de Durham

La municipalité régionale de York

SE Santé

SparkPower Corporation

The Inclusion Project

Waypoint Centre de soins de santé mentale

