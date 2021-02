Examens de conduite pratique - Une unité mobile sera bientôt à Lourdes-de-Blanc-Sablon

SAGUENAY, QC, le 17 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Lourdes-de-Blanc-Sablon et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile pour faire passer les examens pratiques aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur. Il sera également possible d'effectuer un renouvellement et un remplacement.

Cette unité mobile sera dans votre municipalité :

Dates : Mardi 16 mars 2021

De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30





Mercredi 17 mars 2021

De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30





Jeudi 18 mars 2021

De 8 h 30 à 10 h 30

Pour prendre rendez-vous, pour un examen pratique ou prise de photo de votre permis de conduire, veuillez communiquer avec le centre de services de Sept-Îles entre 8 h 30 et 16 h 30 sauf le mercredi 9 h 30 et 16 h 30 au 1 800 463-6858.

Lieu : École St-Theresa

1581, boulevard Camille-Marcoux

Blanc-Sablon (Québec) G0G 1C0

Il est rappelé que, lorsque les candidats se présenteront à leur rendez-vous pour leur inscription, ils devront fournir deux pièces d'identité telles qu'un permis territorial, une carte d'assurance maladie ou un passeport. Les candidats devront également avoir en main leur certificat d'immatriculation valide et signé ainsi que la preuve d'assurance de responsabilité du véhicule utilisé pour l'examen. Le véhicule devra être en bon état mécanique. Les candidats qui ont moins de 18 ans devront également fournir l'original d'une autorisation parentale. Concernant l'examen pratique, sachez que la désinfection à l'intérieur du véhicule sera effectuée avant et après chaque examen et que le port du masque de procédure est obligatoire.

La Société demande aux candidats de se présenter 15 minutes avant l'heure du rendez-vous.

Notez qu'il faut aviser la Société au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais de 23,40 $ s'appliqueront.

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541

Liens connexes

http://www.saaq.gouv.qc.ca