Examen professionnel : l'OIIQ prend acte du rapport d'étape du Commissaire à l'admission aux professions

MONTRÉAL, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a pris connaissance du rapport d'étape du Commissaire à l'admission aux professions au moment où il a été rendu public et suivra avec attention l'évolution des travaux.

L'OIIQ soutient la démarche entreprise par le Commissaire au sujet de l'examen de septembre 2022, qui porte tant sur l'examen que sur la formation. Depuis le début du processus, l'OIIQ collabore pleinement avec le Commissaire et demeure entièrement disponible jusqu'à la conclusion des démarches.

Cela dit, l'OIIQ est pleinement conscient que cette situation crée une incertitude pour les candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière, les établissements d'enseignement et le réseau de la santé. C'est pourquoi il transmettra une réponse au Commissaire dans les prochains jours.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

IMPORTANT : Nous ne donnerons aucune entrevue sur le sujet de l'examen d'ici la transmission de notre réponse.

