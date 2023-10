Examen professionnel : l'OIIQ prend acte du dernier rapport du Commissaire à l'admission aux professions et poursuit ses travaux avec l'aide de l'Office des professions du Québec

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) prend acte des recommandations avancées aujourd'hui par le Commissaire à l'admission aux professions dans son dernier rapport sur l'examen menant à la pratique infirmière.

Tout comme le Commissaire, l'OIIQ croit en la nécessité de revoir son examen d'admission et continue de travailler en ce sens. Depuis le début de septembre, l'OIIQ est d'ailleurs accompagné dans son parcours par un expert en mesure et évaluation, désigné par l'Office des professions du Québec. Il est notamment mis à contribution pour l'établissement de la note de passage à l'examen de septembre 2023.

Sensible aux enjeux que ce dossier soulève pour le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que pour les candidates et candidats à l'exercice de la profession, l'OIIQ entend conserver une position d'ouverture pour la suite des choses.

D'ores et déjà, il a accepté l'invitation du ministère de l'Enseignement supérieur de collaborer à la révision du devis ministériel du programme d'enseignement collégial en soins infirmiers aux côtés de l'ensemble des partenaires concernés, qui mènera vers une analyse de la pratique concertée. Comme le prévoit le processus de vérification particulière, il répondra le plus rapidement possible aux recommandations avancées par le Commissaire dans son rapport. L'OIIQ est aussi d'avis que le chantier est immense et qu'il n'existe pas de voie de sortie rapide aux enjeux soulevés.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte près de 83 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

IMPORTANT : nous ne donnerons aucune entrevue au sujet du rapport d'étape du Commissaire d'ici la transmission de notre réponse.

