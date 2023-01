Examen professionnel : l'OIIQ met en place de nouvelles mesures pour favoriser la réussite des étudiantes et étudiants

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L' Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a communiqué aujourd'hui avec le Commissaire à l'admission pour l'informer de sa décision relative aux recommandations publiées la semaine dernière dans son rapport préliminaire. L'OIIQ annonce qu'il mettra en place des mesures afin de favoriser la réussite de l'examen professionnel qui se tiendra le 27 mars prochain, où sont attendus entre 2 400 et 2 800 candidates et candidats à l'exercice de la profession (CEPI), et ce, en adéquation avec son rôle de protection du public.

Le Conseil d'administration de l'OIIQ a tenu compte des recommandations du Commissaire à l'admission et en respecte l'esprit. L'OIIQ a décidé de maintenir l'examen de mars en appliquant certains assouplissements concernant l'application de la réglementation relative à l'examen, au bénéfice des infirmières et infirmiers de demain, des milieux de soins et des établissements d'enseignement.

L'OIIQ est également conscient que la situation actuelle peut représenter une source de préoccupation pour plusieurs. C'est pourquoi il choisit d'appliquer une tolérance administrative et de prévoir de nouvelles mesures d'assouplissement qui s'ajouteront aux outils de soutien ciblés et personnalisés qui ont été mis en place l'automne dernier. Comme recommandé par le Commissaire, les mesures suivantes entreront en vigueur pour le prochain examen seulement :

L'OIIQ retirera temporairement l'obligation pour l'ensemble des CEPI de se présenter à la prochaine séance de l'examen, soit en mars 2023. Les CEPI pourront donc choisir, en toute autonomie, de ne pas s'inscrire à l'examen de mars prochain sans qu'une mention d'échec soit ajoutée à leur dossier. Cette décision permet l'option du report de la date de l'examen pour les CEPI qui ne se sentent pas en mesure de passer l'examen professionnel ou qui désirent attendre la conclusion de l'enquête du Commissaire; s'ils préfèrent continuer à consolider leurs connaissances en exerçant à titre de CEPI, ils pourront le faire jusqu'au prochain examen, prévu en septembre 2023.

L'OIIQ encouragera les directions de soins à soutenir les CEPI dans leur décision de se présenter ou non à l'examen de mars 2023.

L'OIIQ redonnera le droit d'exercer à titre de CEPI aux personnes ayant obtenu un troisième échec à l'examen de septembre 2022 ou dont le délai pour réussir l'examen s'est terminé en septembre 2022.

L'OIIQ permettra une quatrième tentative à l'examen aux CEPI ayant eu un troisième échec à l'examen de septembre 2022.

L'équipe de l'OIIQ veillera également à ce que toutes les personnes concernées reçoivent une communication à cet effet dans les prochains jours.

Afin de continuer de favoriser la réussite des étudiantes et étudiants et d'offrir plus de flexibilité, l'OIIQ cherche constamment de nouvelles façons d'améliorer son processus d'évaluation. L'OIIQ étudie déjà depuis quelque temps, à la recommandation de son Comité de la formation infirmière, plusieurs options telles que l'ajout du nombre de séances d'examen, et se questionne sur l'existence de meilleurs outils pour évaluer la capacité des infirmières et infirmiers à exercer. Sans aucunement prétendre que l'examen professionnel dans sa forme actuelle n'est pas perfectible, l'OIIQ est d'avis, en se basant sur la contribution d'experts, que cet instrument n'en est pas moins adéquat pour évaluer l'aptitude à exercer.

L'OIIQ continuera de collaborer pleinement avec le Commissaire jusqu'à la fin de ses démarches.

Faits en bref

Depuis 2018, le taux de réussite au premier essai se situait en général entre 71 % et 96 %, contrairement à 51,4 % lors de l'examen du 26 septembre dernier.

Les finissantes et finissants dans 30 des 55 cégeps et universités ont, en moyenne, performé au-dessus de la moyenne provinciale à l'examen professionnel de septembre 2022.

Plusieurs des CEPI de cette cohorte ont dû suivre un cheminement de formation dans un contexte pandémique.

Il est faux de prétendre que l'examen professionnel favorise les étudiantes et étudiants universitaires. L'examen évalue les connaissances vues dans le programme collégial.

L'examen de l'OIIQ n'a pas subi de changements depuis 2018.

Citations

« Comme promis, nous continuons de soutenir les étudiantes et étudiants en travaillant en collaboration avec les établissements d'enseignement afin d'offrir les conditions optimales pour la réussite de l'examen. Nous avons mis de l'avant plusieurs mesures d'assouplissement afin de favoriser la réussite des étudiantes et étudiants, sans ne jamais compromettre le niveau de soins offerts à la population québécoise. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

« Rappelons qu'en novembre dernier, l'OIIQ a souligné son engagement à soutenir les candidates et candidats en échec à l'aide des outils de préparation existants, mais également par le biais de rencontres prévues avec chacune des clientèles suivantes : les candidates et candidats en échec, les enseignants ainsi que les infirmières et infirmiers qui soutiennent les CEPI dans leur préparation à l'examen. À cet effet, la Direction, Admissions et registrariat a tenu trois rencontres virtuelles en décembre et en janvier avec ces clientèles. »

- Luc Mathieu, président de l'OIIQ

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

