Examen d'admission à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'Office des professions du Québec nomme Marie Rinfret comme accompagnatrice de l'OIIQ

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'Office des professions du Québec annonce la nomination de madame Marie Rinfret comme accompagnatrice de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Elle soutiendra l'ordre dans le processus de révision de son examen d'admission à la profession et d'amélioration de sa gouvernance. L'Office exerce un contrôle serré sur la supervision indépendante et objective du processus d'examen et de fixation de la note de passage, processus qui a de fortes incidences sur les services offerts à la population ainsi que sur la trajectoire professionnelle des personnes candidates à la profession d'infirmières (iers).

« L'Office s'assure d'une présence dynamique auprès de l'ordre et est heureux de compter sur l'expertise et la compétence de Mme Rinfret pour accompagner l'ordre dans le redressement durable de ses activités. Administratrice rigoureuse ayant mis la protection du public au cœur de son engagement professionnel, elle saura guider l'OIIQ, qui s'est résolument engagé dans le processus d'amélioration de son examen d'admission à la profession », affirme Dominique Derome, présidente de l'Office des professions du Québec.

Forte d'une longue carrière au service de l'administration publique québécoise, Marie Rinfret a occupé plusieurs postes importants et s'est fait connaître notamment à titre de Protectrice du citoyen de 2017 à 2022. Dans le cadre de son mandat à l'OIIQ, elle devra rendre compte mensuellement de l'avancement des travaux à l'Office des professions.

Sa nomination s'ajoute à celle d'un spécialiste indépendant en mesure et évaluation qui aiguille l'ordre dans ses travaux d'amélioration de l'examen d'entrée. Celui-ci a encadré la correction de l'examen de septembre 2023. L'Office est satisfait des travaux effectués qui mèneront à un dévoilement rapide des résultats des personnes candidates à la profession d'infirmières (iers).

L'Office, à titre de gardien de la protection du public, continue de jouer un rôle actif et engagé auprès de l'OIIQ. Il demeure convaincu que la collaboration de tous les partenaires et du conseil d'administration de l'ordre mènera à des progrès dont bénéficiera toute la population québécoise.

À propos de l'Office des professions du Québec

Le système professionnel du Québec compte 46 ordres qui encadrent 55 professions et regroupent plus de 422 000 professionnels. La mission principale d'un ordre est de protéger le public, soit toutes les personnes qui utilisent des services professionnels dans les différents secteurs d'activité réglementés. Les ordres professionnels sont des organismes autogérés sous la garde d'un organisme de surveillance, l'Office des professions du Québec.

SOURCE Office des professions du Québec

Renseignements: Jacques Nadeau, Conseiller stratégique à la présidente et responsable des communications, Office des professions du Québec, Tél. : 418 643-6912, poste 331, [email protected]