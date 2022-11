EX MACHINA ET LE MUSÉE DE LA CIVILISATION S'UNISSENT POUR CRÉER UNE EXPOSITION SUR LA LUTTE

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le thème de la lutte qui a inspiré Ex Machina et le Musée de la civilisation à unir leurs talents dans le cadre d'un tout nouveau projet d'exposition. Après Métissages (2000) et La bibliothèque, la nuit (2016), muséologie et théâtre se rencontrent encore une fois pour créer Lutte (titre de travail), que les visiteurs pourront découvrir au printemps 2024 au Musée de la civilisation.

Un thème universel et dense

La lutte est un thème universel, tant par sa pratique que par ce qu'elle évoque. Elle incarne un instinct profondément humain qui se manifeste depuis des millénaires. Toutes les civilisations et cultures anciennes ont transposé et confronté leurs propres peurs et souffrances dans les spectacles de combats et de force physique. Mise en scène du Bien et du Mal aux effets cathartiques et de la puissance presque surhumaine, sous les apparences d'un divertissement parfois primitif, on peine toutefois à la définir... Sport, théâtre, cirque, divertissement ? Possiblement tout cela à la fois. Qu'on en soit amateur ou pas, force est d'admettre que la lutte s'avère être un univers dense et fascinant et que ses personnages, d'Yvon Robert aux frères Baillargeon, ne laissent personne indifférent.

Le croisement d'expertises uniques

Actuellement en cours de création, Lutte sera présenté au printemps 2024 au Musée de la civilisation. Cette nouvelle collaboration, entre le Musée et la compagnie de création Ex Machina et son directeur artistique Robert Lepage, permettra, entre autres, aux deux partenaires de mettre en commun leurs expertises et de tester leurs idées autour de divers prototypes dans le cadre d'une série de laboratoires de travail. Au total, cinq laboratoires sont prévus jusqu'au montage en salle de l'exposition. Lutte est une invitation à plonger dans cet univers plus grand que nature. Présentée dans une scénographie fidèle aux approches et à l'audace propres à Ex Machina et au Musée de la civilisation, cette exposition sera notamment constituée d'impressionnants dispositifs audiovisuels, numériques et interactifs.

Citations :

« Quel sujet tout indiqué que celui de la lutte pour qu'approches théâtrale et muséologique s'allient ! C'est avec un immense bonheur que nous renouons avec Robert Lepage et l'équipe d'Ex Machina pour jouer d'audace et explorer ce thème à la densité insoupçonnée. La lutte existe depuis toujours, elle est au cœur des rapports qu'entretiennent les humains entre eux, avec les éléments et même à l'intérieur d'eux-mêmes. Au-delà du spectacle, la lutte incarne une vérité profonde, primale, qui nous rassemble… » Stéphan La Roche, président directeur général, Musée de la civilisation

« Il y quelque chose de très intéressant dans le fait d'observer comment l'histoire de la lutte au Québec, avec ses mutations sociales et culturelles, évolue au diapason de l'histoire du Québec. Tout cela est imbriqué et permet de nous observer, comme société, via ce prisme insoupçonné qu'est la lutte. » Robert Lepage, fondateur et directeur artistique, Ex Machina

Informations additionnelles :

En 2000, Robert Lepage a conçu l'exposition temporaire Métissages présentée au Musée de la civilisation . En 2016, le Musée de la civilisation proposait l'exposition La bibliothèque, la nuit à laquelle des livres rares, tirés des précieuses collections du Séminaire de Québec, ont été ajoutés. Lutte (titre de travail) est la 3 e collaboration entre Robert Lepage et le Musée de la civilisation.





C'est en 2020 que les pourparlers entre le Musée de la civilisation, Ex Machina et Robert Lepage, passionné par cet art de combat, se sont amorcés. L'équipe d'Ex Machina a accepté de concevoir, en collaboration avec le Musée, une exposition portant sur l'histoire de la lutte au Québec dont l'ouverture est prévue au printemps 2024.





La lutte est une thématique rarement mise en valeur dans l'histoire de la muséologie au Québec. Sauf quelques rares exceptions, elle se retrouve surtout mentionnée dans des expositions sur l'histoire du sport ou des hommes forts. Cette exposition placera la lutte à l'avant-scène, un choix audacieux et unique.





Au Québec, l'histoire de la lutte se conjugue avec l'histoire de la société, ce qui en fait un thème très riche et multidimensionnel. D'abord associé aux hommes forts des foires agricoles, le combat migre dans le ring où s'affrontent ces hommes dont la force est presque surhumaine.





De la campagne, la lutte se déplace vers la ville et rassemble les foules dans des lieux emblématiques. Les lutteurs, qui s'affrontent à la Tour à Québec, au Forum de Montréal et dans les nombreuses salles en région, prennent des allures de véritables héros.





De la foire agricole au Madison Square Garden , en passant par les salles communautaires et les arénas, la lutte, imminemment démocratique, rallie des amateurs d'horizons variés. Des lutteurs mythiques marqueront l'imaginaire jusqu'à continuer d'inspirer l'industrie de la lutte moderne où les femmes prennent elles aussi leur place.

Le Musée de la civilisation propose une expérience culturelle éducative et interactive qui fait naître l'émotion et laisse le visiteur transformé depuis plus de trois décennies. Lieu de savoir et d'idées, ce musée de société jette un regard neuf, souvent inattendu, sur l'expérience humaine. Grâce à ses expositions originales et audacieuses, petits et grands sont transportés dans de multiples univers, au centre des grandes villes du monde, au milieu de mouvements socioculturels marquants, au cœur de la société québécoise ou de moments marquants de l'histoire. Un lieu où l'on se rassemble pour mieux comprendre le passé, construire le présent, rêver à l'avenir et vivre le monde, ensemble.

Sous la direction artistique du metteur en scène Robert Lepage, Ex Machina crée, produit et diffuse des œuvres artistiques multidisciplinaires, le plus souvent à dominante théâtrale. La compagnie regroupe des créateurs de plusieurs champs d'activité et offre une production artistique variée : pièces de théâtre originales écrites et interprétées en solo ou collectivement, pièces fondées sur des textes existants, productions où diverses disciplines (danse, musique, muséologie) se mêlent au théâtre, des opéras et des productions multimédias où la dimension technologique est prépondérante.

