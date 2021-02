Evovest est sélectionnée par le PGEQ pour un mandat traditionnel en actions mondiales

MONTRÉAL, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Programme des gestionnaires en émergence du Québec (« PGEQ ») est fier d'annoncer la sélection de la firme Evovest inc. (« Evovest ») pour la gestion d'un mandat en actions mondiales.

Evovest a comme mission d'offrir des services de gestion d'actifs supérieurs grâce à une approche novatrice : combiner une expertise en analyse fondamentale avec l'intelligence artificielle. L'objectif d'investissement du Fonds Evovest d'actions mondiales II s.e.c. est la génération de rendements excédentaires par rapport à un portefeuille équipondéré des plus grandes capitalisations des économies développées sur un cycle boursier complet.

Fondée en 2017 par Carl Dussault, son PDG, Evovest bénéficie également de l'expérience de vétérans du domaine financier dont Benoit Robert, directeur du développement des affaires, qui possède un fructueux parcours en vente institutionnelle, ainsi que Michel Tremblay, un des bâtisseurs de l'industrie financière du Québec, qui agit à titre de président du conseil d'administration et guide la stratégie d'entreprise.

« Nous sommes heureux de nous joindre au PGEQ et de pouvoir compter sur son appui pour notre développement. » - Michel Tremblay, président du conseil d'administration d'Evovest

« Finance Montréal est ravie de la sélection de la firme Evovest dans le PGEQ. Startup locataire de notre Station FinTech, Evovest, avec sa technologie novatrice, démontre l'immense potentiel de l'intelligence artificielle pour le secteur de la gestion d'actifs. Cette reconnaissance témoigne du dynamisme de l'entrepreneuriat financier au Québec. » - Jacques Deforges, directeur général de Finance Montréal

« En s'appuyant sur une structure d'encadrement et de gouvernance rigoureuse ainsi qu'une mission sociale pertinente, le PGEQ constitue un modèle de soutien unique au monde auprès des gestionnaires émergents. Forte d'une équipe performante et d'expérience, Evovest, nouveau joueur de l'industrie financière, relie deux pôles importants de notre économie locale : la fintech et l'intelligence artificielle. Nous sommes fiers de contribuer à son essor tout en stimulant ces secteurs-clés en pleine croissance. » - Carolyn Cartier-Hawrish, directrice du PGEQ

Avec plus de 280 millions de dollars d'actifs sous gestion et le soutien des plus importants allocateurs du Québec, le PGEQ est maintenant un pilier important de l'écosystème de la gestion d'actifs québécoise et est fier de pouvoir compter sur le support continu de tous les acteurs impliqués. Dans la foulée de l'investissement local, le PGEQ poursuit sa levée d'actifs et anticipe une augmentation importante de ses actifs sous gestion dans les prochains mois.

