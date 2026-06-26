Évolution technologique mondiale : en lançant le premier forfait mobile au monde qui garantit la sécurité des enfants grâce à des mesures intégrées au réseau, Tune Talk contourne les limites au niveau des applications

PETALING JAYA, Malaisie, 26 juin 2026 /CNW/ - L'opérateur mobile malaisien Tune Talk redéfinit les normes de la sécurité des enfants en ligne. Alors que les gouvernements s'efforcent de réglementer la sécurité sur plusieurs plateformes et applications, Tune Talk centralise la mise en œuvre de ces mesures au niveau du réseau en lançant Epik+ Family Safe, le premier forfait mobile familial au monde doté d'un contrôle parental intégré activable en un seul geste, entièrement appliqué au point de connectabilité.

De gauche à droite : Jill Yeap (directrice générale du marketing chez Tune Talk), Jay Pandey (directeur de la technologie chez Tune Talk), Gurtaj Singh Padda (directeur général de Tune Talk), Sonia Ooi (directrice financière de Tune Talk), Nafis Nazri (responsable de produit chez Tune Talk)

S'appuyant sur le réseau conçu nativement pour le nuage de Tune Talk et issu de la collaboration avec Nokia, Epik+ Family Safe déplace le contrôle à l'endroit même où commence l'accès au monde numérique. D'un simple geste, les parents peuvent activer l'un des trois niveaux de protection et restreindre l'accès à un maximum de 56 catégories de contenus, ce qui leur permet de gérer l'accès de leurs enfants aux réseaux sociaux et à d'autres contenus en ligne directement depuis la couche de connectabilité.

« Comme la connectabilité mobile est devenue pour les enfants une véritable porte d'entrée sur Internet, nous pensons que la sécurité doit commencer à ce niveau-là. Avec Epik+ Family Safe, Tune Talk démontre comment une innovation mise au point en Malaisie propose aux opérateurs de télécommunications un nouveau modèle mondial. Notre ambition est de présenter un modèle de mise en œuvre concret qui remet en question la façon dont le secteur envisage la connectabilité et suscite un débat plus large sur les moyens d'assurer la sécurité des enfants en ligne », a déclaré Gurtaj Singh Padda, cofondateur et directeur général de Tune Talk.

Cette réorientation sur l'infrastructure s'inscrit dans le cadre d'un consensus mondial de plus en plus partagé : la sécurité des enfants en ligne ne peut pas être gérée uniquement en périphérie. Alors que les gouvernements du monde entier définissent leurs orientations en matière de sécurité des enfants en ligne, le fossé entre les politiques mises en place et leur application au quotidien ne cesse de se creuser. La solution « Epik+ Family Safe » de Tune Talk comble cette lacune en offrant une solution concrète qui s'intègre parfaitement à la vie quotidienne des familles.

Bien qu'Epik+ Family Safe soit lancé en exclusivité en Malaisie, Tune Talk estime que cette initiative montre comment les infrastructures de télécommunications peuvent être associées à l'écosystème de la sécurité en ligne, car elle apporte un modèle de mise en œuvre concret au moment même où les décideurs politiques du monde entier recherchent de nouvelles approches de protection des enfants sur Internet.

Epik+ Family Safe est disponible sous la forme d'un forfait mobile prépayé spécifique pour 1 parent et 1 enfant, comprenant des contrôles parentaux intégrés au niveau du réseau, 700 Go de données à haut débit et une couverture d'assurance individuelle contre les accidents pouvant aller jusqu'à 125 000 dollars américains.*

L'entreprise a déclaré qu'elle espérait voir naître de ce lancement un débat plus large au sein du secteur sur la manière dont les fournisseurs de services de connectabilité peuvent compléter la réglementation existante, les mesures de protection mises en place par les plateformes et la responsabilité parentale, en facilitant la mise en œuvre de la sécurité en ligne dans la vie quotidienne des familles.

Informations complémentaires : https://www.tunetalk.com/tune-talk-answers-national-call-for-online-safety-launches-malaysias-first-network-enforced-child-mobile-plan/

*Sous réserve des conditions générales

SOURCE Tune Talk

Edelman Malaisie, [email protected]