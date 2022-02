Évolution importante chez Céos Family Office

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le bureau de gestion de patrimoine Céos annonce le départ de l'un de ses co-fondateurs, Éric Lapointe, qui concentrera ses énergies sur de nouveaux projets. Cette évolution à la direction de l'entreprise n'amène toutefois aucun changement dans les divers services dont bénéficient les clients de Céos.

« Éric a beaucoup contribué à la vision et à la structure actuelle de Céos et nous l'en remercions. Quant à nos précieux clients et leurs familles, ils peuvent être assurés que chacun des services continue d'être livré selon les plus hauts standards de qualité par nos professionnels certifiés. La profondeur et la diversité de notre équipe font que Céos demeure la référence en matière de gestion de patrimoine familial », a souligné Nicolas Yvon, président et co-fondateur de l'entreprise.